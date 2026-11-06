Hà Nội kỳ vọng hút 150.000 khách tới Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế

Trong năm đầu tiên tổ chức, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội được định hướng phát triển thành một IP văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 được tổ chức từ ngày 27-29/11/2026. Tại đây, hơn 200 thương hiệu ẩm thực 100 đầu bếp quốc tế và Việt Nam sẽ tham gia.

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cùng Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức họp báo công bố Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival 2026). Diễn ra từ ngày 27-29/11, sự kiện nhằm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, Lễ hội mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng, đại nhạc hội sôi động và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, dự kiến thu hút 150.000 lượt khách.

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, cho biết triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND, trong đó xác định ẩm thực là lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thủ đô, cần tập trung phát triển.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo UBND Thành phố thống nhất chủ trương tổ chức Lễ hội và giao Sở phối hợp với VEC triển khai thực hiện.

“Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là sự kiện giới thiệu món ăn, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội”, ông Quang nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết mục tiêu của Thành phố là xây dựng thương hiệu Hà Nội trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn, có sức hấp dẫn và sức cạnh tranh trong khu vực.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, Lễ hội được định hướng trở thành thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô. Mục tiêu của Thành phố là xây dựng thương hiệu Hà Nội trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn, có sức hấp dẫn và sức cạnh tranh trong khu vực. Đây là hướng đi quan trọng nhằm làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, thúc đẩy kinh tế đêm và tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - cho biết tại Firebeat 2026, không gian Lễ hội tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000 m2, gồm 5 phân khu ẩm thực chủ đạo, hơn 200 thương hiệu uy tín hiện diện và giới thiệu những món ăn, thức uống đặc sắc.

Các trải nghiệm bao gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực Thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village).

Trong đó, Lễ hội ẩm thực thế giới sẽ là tâm điểm. BTC thiết lập 3 khu vực sân khấu lớn hoạt động liên tục từ 10h đến 23h. Tại đây, các đầu bếp và nghệ nhân sẽ trình diễn tay nghề, giao lưu chuyên môn giữa các đầu bếp Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, lần đầu tiên du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm hình thức thưởng thức ẩm thực trên không kéo dài trong 2 tiếng, vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm cảnh từ trên cao, với số lượng chỗ ngồi giới hạn.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 dự kiến thu hút 150.000 lượt khách với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo.

Ngoài ra, tại Lễ hội, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa đắm chìm trong không gian âm nhạc và nghệ thuật. Nếu Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) quy tụ các nghệ sĩ, DJ cùng những tiết mục biểu diễn kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng lấy cảm hứng từ lửa, mang đến bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc; Không gian văn hóa năm châu (Global Culture Village) sẽ mang đến những màn trình diễn và giao lưu văn hóa về nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cao cấp dành riêng cho Lễ hội, ông Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu bày tỏ “Tôi cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang đến Firebeat 2026 những sản phẩm BBQ tinh hoa cùng nhiều tâm huyết để 'chiêu đãi' khách hàng. Tôi tin tưởng rằng Lễ hội này sẽ là điểm khởi đầu đầy tiềm năng để định vị một lễ hội ẩm thực hoàn toàn mới tại Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai”.