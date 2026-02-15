Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ gây mất an ninh trật tự

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 2 đối tượng đốt 27 quả pháo nổ và 1 bánh pháo tép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Quảng Bị.

Pháo thu giữ của các đối tượng.

Ngày 14/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007), cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, Hoàng Văn Minh đã đặt mua 100 quả pháo nổ, 1 hộp pháo hoa nổ và 1 bánh pháo tép để đốt dịp giáp Tết. Ngày 20/12/2025, Minh cùng Huy đã đốt 27 quả pháo nổ và 1 bánh pháo tép tại nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn thôn Đại Từ, xã Quảng Bị gây tiếng nổ lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác Công an xã Quảng Bị phát hiện tiếng nổ xảy ra trên địa bàn nên đã xác minh và triệu tập các đối tượng về trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/2/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh và Hoàng Văn Huy về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Hai bị can Huy và Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.