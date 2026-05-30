Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố

Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu và trình HĐND thành phố bầu chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

UBND TP. Hà Nội cho biết, ngày 25/5, Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở NN&MT đối với ông Lê Thanh Nam.

Ông Lê Thanh Nam (bên phải) tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ngày 27/5.

Để việc chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đáp ứng được yêu cầu công tác và đúng quy định pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu và trình HĐND thành phố bầu chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.