Để Mặt trận thực sự gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ

Ông Đinh Công Thực - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, sát thực tiễn.

Tiếp tục khẳng định rõ vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ Việt Nam

- Ông có thể chia sẻ cảm xúc khi về dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI cũng như sự kỳ vọng vào vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới?

- Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng đặt ra không ít yêu cầu, thách thức đối với công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vì vậy, kỳ vọng lớn nhất đối với Đại hội lần này là tiếp tục khẳng định rõ vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ Việt Nam; đồng thời cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương, quan điểm mới của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Đinh Công Thực - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Tôi mong rằng Đại hội sẽ đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, để Mặt trận thực sự gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Đối với tỉnh Phú Thọ, kỳ vọng lớn nhất là MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả. Qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

- Theo ông, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy ra sao trong giai đoạn phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc MTTQ Việt Nam?

- Việc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc MTTQ Việt Nam là bước đi có ý nghĩa chiến lược nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời tăng cường sự gắn kết, thống nhất trong hành động vì mục tiêu chung của đất nước.

Tôi cho rằng, khi cùng chung một mái nhà, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn thông qua sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các tổ chức trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tốt hơn vai trò trung tâm đoàn kết, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân sẽ ngày càng được khẳng định rõ nét hơn. Các tổ chức thành viên không chỉ phát huy thế mạnh riêng của mình mà còn tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Qua đó góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến của mỗi người dân, tạo động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Xây dựng Mặt trận ngày càng gần dân, sát dân hơn

- Ông kỳ vọng như thế nào vào vai trò kết nối, phối hợp của MTTQ Việt Nam trong việc huy động sức mạnh tổng hợp chăm lo đời sống nhân dân?

- Khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cùng hoạt động trong “mái nhà chung” MTTQ Việt Nam sẽ tạo nên sự liên kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ và thống nhất hành động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó hình thành hiệu ứng “cộng hưởng sức mạnh”, giúp công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn.

Sức mạnh ấy không chỉ là sự cộng hưởng thuần túy giữa các tổ chức, mà còn là sự lan tỏa, bổ trợ và nhân lên giá trị của từng phong trào, từng hoạt động vì cộng đồng.

Với mạng lưới rộng khắp cùng lực lượng đoàn viên, hội viên đông đảo, các tổ chức thành viên của MTTQ sẽ trở thành những “cánh tay nối dài”, đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh, kiến nghị và chăm lo thiết thực hơn cho đời sống xã hội.

Thực tiễn trong công tác hỗ trợ nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh thời gian qua đã cho thấy rõ hiệu quả của sự phối hợp này. Sự chung tay của MTTQ các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đã huy động được nhiều nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó tiếp tục khẳng định và lan tỏa sâu sắc truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Tôi tin rằng, với sức mạnh đoàn kết và tinh thần trách nhiệm chung, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, kết nối các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng đồng thuận xã hội vững chắc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

- Từ thực tiễn địa phương, theo ông Mặt trận cần đổi mới mạnh hơn ở khâu nào để gần dân, sát dân hơn?

- Từ thực tiễn tại địa phương, theo tôi, MTTQ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ tỉnh Phú Thọ đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Mặt trận ngày càng gần dân, sát dân hơn. Trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; triển khai nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp trong tỉnh cũng tập trung thực hiện nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực như: triển khai hiệu quả mô hình “Tháng nghe dân nói”; duy trì các mô hình an sinh xã hội, giúp đỡ cộng đồng; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư; phát huy các mô hình tự quản hiệu quả ở cơ sở; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các vấn đề người dân quan tâm; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

Tôi cho rằng, chính những hoạt động cụ thể, sát thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở sẽ giúp MTTQ thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; từ đó củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn ông!