Hà Nội đón nắng ấm, chấm dứt mưa buốt

Dự báo thời tiết ngày 27/2: Sau chuỗi ngày mưa phùn giá rét kéo dài, Hà Nội đón chào những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân.

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ mang tới nhiều thông tin thú vị về sự thay đổi của thời tiết.

Thời tiết Hà Nội ấm áp hơn. Ảnh: Hoàng Minh.

Bầu trời Hà Nội đã bắt đầu hửng sáng hơn từ trưa và chiều ngày 26/2. Tới ngày 27/2, nắng ấm sẽ ghé thăm Hà Nội! Nhiệt độ ban ngày dự kiến dao động từ 16-21 độ C, mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái. Mưa và sương mù có thể xuất hiện vào đêm và sáng sớm.

Những ngày tiếp theo, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ sẽ tăng lên từng ngày, mang theo sự ấm áp của mùa xuân.

Dự báo thời tiết ngày 27/2 chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.