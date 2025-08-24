Hà Nội điều chỉnh tuyến buýt, tăng chuyến tàu phục vụ người dân

Sáng 24/8, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc) có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị vận hành xe buýt, đường sắt đô thị về kế hoạch hoạt động trong ngày diễn ra buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2 hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt, văn bản hỏa tốc của Tramoc thông báo, trong thời gian cơ quan chức năng phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2 Lễ Diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh (thời gian từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8), sẽ dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt: tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02. Thời gian dừng hoạt động kể từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2.

Thông báo cũng nêu, sẽ điều chỉnh lộ trình đối với 51 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2. Trong đó, điều chỉnh lộ trình đối với 14 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48); điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Trung tâm Tramoc (Sở Xây dựng) yêu cầu đơn vị vận hành tăng tần suất/lượt tàu để phục vụ người dân trong buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2. Ảnh: PV.

Bổ sung thêm 3 tuyến buýt kết nối với ga Cát Linh (tuyến số 02, 08B, E09) và 5 tuyến buýt kết nối với ga Cầu Giấy (tuyến số 143, 58, 13, 161, 09B) để tăng cường giải tỏa hành khách.

Điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông đối với 5 tuyến (tuyến số 25, 35A, 43, 50, 26); điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động đến 22h-24h đối với 24 tuyến (tuyến số 72, 123, 27, 49, 124, E01, E04, E06, E09, E02, 08A, 08B, 09A, 09B, 21A, 02, 22A, 32, 107, BRT01, 20A, 58, 163, 28) để tăng cường giải tỏa hành khách kết nối với các điểm trung chuyển, ga đầu cuối, các ga dọc đường của 2 tuyến đường sắt đô thị.

Tramoc yêu cầu các đơn vị VTHKCC bằng xe buýt chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực dự phòng để tăng cường giải tỏa hành khách khi có yêu cầu theo số lượng phương tiện dự phòng đã đăng ký. Đồng thời, chủ động theo dõi, thông tin kịp thời các phát sinh trong quá trình vận hành cho lực lượng kiểm tra giám sát của trung tâm và thông tin lên nhóm điều hành chung xe buýt để phối hợp xử lý.

Đối với 29 tuyến buýt phải điều chỉnh dịch vụ trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2, Tramoc đề nghị các đơn vị vận tải thống nhất sử dụng lệnh vận chuyển riêng, sử dụng vé giấy dự phòng (đối với các tuyến buýt áp dụng thí điểm vé điện tử) kể từ thời điểm sử dụng biểu đồ chạy xe mới trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi Tổng hợp luyện lần 2.

Với hoạt động của 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện), Tramoc yêu cầu, đơn vị chủ quản là Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến đường sắt đô thị đến 24h00 (từ 5h30-24h00, thay vì đến 22h như thường lệ). Đối với tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông thực hiện giãn cách thời gian chạy tàu 6 phút 30 giây từ 10:00-24:00 (tăng tuần suất chạy tàu), các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Đối với tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy thực hiện giãn cách chạy tàu 6 phút từ 10:00-24:00, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Tramoc đề nghị đơn vị vận hành chuẩn bị, cấp phát đầy đủ vé lượt giấy dự phòng trên 2 tuyến đường sắt đô thị đảm bảo trường hợp hành khách tăng đột biến. Đồng thời, bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga trong trường hợp hành khách tăng đột biến và thực hiện bán trước vé lượt cho hành khách các ngày 27, 29/8/2025 khi có yêu cầu.