Hà Nội đấu giá lại 54 lô đất từng được trả 100 triệu/m2 rồi bỏ cọc

Huyện Thanh Oai sắp tổ chức phiên đấu giá 54 lô đất từng được trả 80-100 triệu đồng/m2 sau đó bỏ cọc hồi tháng 8 năm ngoái.

Vị trí các lô đất đấu giá ở Thanh Oai ngày 10/8. Ảnh: M.G.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam dự kiến tổ chức đấu giá 54 thửa đất là tài sản của UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) vào sáng 1/3. Các lô đất thuộc khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, mỗi thửa có diện tích 60,01-85 m2.

Giá khởi điểm cho các thửa đất này dao động 10,9-16,3 triệu đồng/m2, tức khoảng 656 triệu đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng /lô. Số tiền người tham gia đấu giá phải đặt trước tương ứng cho mỗi lô đất là 130-265 triệu đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên.

Đáng chú ý, 54 lô đất lên sàn đấu giá lần này đều là các lô đất bị bỏ cọc trong phiên đấu giá hôm 10/8/2024.

Cụ thể, năm ngoái, huyện Thanh Oai đã tổ chức phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, giá khởi điểm 8,6-12,5 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá đã thu hút 4.600 hồ sơ nộp tham gia, trong đó 4.201 hồ sơ đủ điều kiện của 1.545 khách hàng. Kết thúc phiên đấu, lô đất có giá trúng cao nhất lên tới gần 100,5 triệu đồng/m2, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô thường có giá trúng 63-80 triệu đồng/m2, gấp 5-6,4 lần so với giá khởi điểm. Mức này cũng cao hơn nhiều so với giá thị trường giao dịch trước đó tại khu vực, dao động 25-35 triệu đồng/m2.

Lúc này, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng có hiện tượng "thổi giá" nhằm trục lợi tại phiên đấu giá đất ở Thanh Oai.

Sau đó, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai cho biết chỉ có 13 lô đất trúng đấu giá được khách hàng nộp đủ tiền. Các thửa nộp tiền đều có giá trúng từ 51,6 triệu đến hơn 55 triệu đồng/m2; còn lại toàn bộ thửa đất có giá trúng từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/m2 đều bị bỏ cọc.