Hà Nội đặt tên cho 51 tuyến đường, phố và công viên 28ha tại Cầu Giấy

Hà Nội đặt tên 51 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố và đặt tên công viên An Hòa rộng gần 28ha tại phường Cầu Giấy.

Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo quyết định, Thành phố đặt tên cho 51 tuyến đường, phố mới tại nhiều địa phương như: Phố Nguyễn Hữu An, phường Cầu Giấy; các đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê, Lý Triện tại phường Chương Mỹ và đường chùa Mía, phường Sơn Tây; Đường Lâm, Cam Lâm phường Sơn Tây; các phố Vũ Nam Long, phường Dương Nội; Vũ Tuyên Hoàng, phường Hoàng Liệt; Cổ Mai, phường Hoàng Mai; Vũ Lập, phường Long Biên; Phú Cường, phường Phú Lương; Vo Thượng, phường Phúc Lợi; Nguyễn Long, phường Tây Hồ; Bùi Huy Đáp, phường Yên Sở và đường, phố của các xã: Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Kiều Phú, Liên Minh, Nam Phù, Ô Diên, Phú Cát, Phù Đổng, Phú Xuyên, Phúc Sơn, Sơn Đồng, Thanh Trì, Tiến Thắng.

Công viên An Hòa. Ảnh minh họa: N.Đ.

UBND Thành phố cũng quyết định điều chỉnh độ dài đối với 5 tuyến đường, phố gồm: Đường chùa Trầm, phường Chương Mỹ cho đoạn từ điểm cuối đường chùa Trầm tại ngã ba giao cắt cạnh cổng chùa Vô Vi đến ngã ba giao cắt tại đường tỉnh lộ 419 (Km26+ 500) tại điểm tiếp giáp tổ dân phố Tiên Lữ và Quyết Tiến.

Đường Chúc Sơn, phường Chương Mỹ cho đoạn từ điểm cuối đường Chúc Sơn tại ngã tư giao cắt đường chùa Trăm Gian và đường Ngọc Hòa (ngã tư chợ Cống) đến hết địa phận phường Chương Mỹ tại ngã tư giao cắt tại tổ dân phố Sơn Đồng, tiếp giáp thôn Đồng Trữ xã Phú Nghĩa (đường T7 Khu công nghiệp Phú Nghĩa).

Phố Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô cho đoạn từ điểm cuối phố Đặng Thùy Trâm tại ngã năm giao cắt phố Phạm Tuấn Tài và phố Nghĩa Tân, số nhà 60 và 77 Đặng Thùy Trâm đến ngã ba giao cắt phố Trần Quốc Hoàn (đối diện số nhà 25 Trần Quốc Hoàn).

Phố Kiều Mai, phường Xuân Phương cho đoạn từ điểm cuối phố Kiều Mai tại Học viện kỹ thuật quân sự - khu Kiều Mai đến ngã ba giao cắt đường Phan Tây Nhạc cạnh Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Đường Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh cho đoạn từ điểm cuối đường Tả Thanh Oai tại ngã ba giao cắt cạnh nghĩa trang liệt sĩ Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh đến di tích chùa Dâu, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh.

Đồng thời, Thành phố đặt tên cho công viên thuộc phường Cầu Giấy là Công viên An Hòa. Công viên có diện tích khoảng 27,78ha, trong đó khoảng 19ha mặt nước hồ điều hòa và khoảng 8,78ha cây xanh; phía Bắc giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ. Phía Nam giáp phố Hoàng Quán Chi. Phía Đông giáp tuyến phố Nguyễn Hữu An. Phía Tây giáp Cung thiếu nhi Hà Nội, đường Phạm Hùng.