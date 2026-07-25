Hà Nội thúc đẩy xây dựng hồ sơ di sản Phở trình UNESCO

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc để nhận diện di sản văn hóa phi vật thể Phở phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học, sớm đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã làm việc với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, lãnh đạo sở quản lý văn hóa các tỉnh, thành phố có di sản Phở.

Trên cơ sở kết quả cuộc làm việc chiều 24/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Phở trình UNESCO xem xét ghi danh.

Trước đó, năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi danh Phở vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình Tri thức dân gian.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX ngày 2/1/2026 về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Bên cạnh mục tiêu bảo tồn giá trị của di sản Phở, Hà Nội kỳ vọng khơi dậy nguồn lực sáng tạo của cộng đồng trong khai thác các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng hiện đại.

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát động Cuộc thi "Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội".

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - mong nhận được sự tham gia tích cực của các bạn trẻ, những người yêu Hà Nội, yêu ẩm thực Hà Nội.

Cuộc thi khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển tài sản trí tuệ (IP) văn hóa từ di sản Phở Hà Nội, hình thành các sản phẩm có giá trị văn hóa, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Các tác phẩm dự thi thuộc nhiều loại hình như ký họa, ảnh, video ngắn, sản phẩm truyền thông số, bộ nhận diện di sản và các ý tưởng sáng tạo IP văn hóa. Tổng giá trị giải thưởng gần 40 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nêu: "Những giá trị di sản văn hóa phi vật thể về ẩm thực của Hà Nội là một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Mục tiêu của cuộc thi là tạo nên một cách nhận diện mới, cách tiếp cận hiện đại đối với di sản vốn gắn bó mật thiết với đời sống người dân Thủ đô.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia tích cực của các bạn trẻ, những người yêu Hà Nội, yêu ẩm thực và quan tâm đến văn hóa Thủ đô, thêm nhiều ý tưởng sáng tạo để quảng bá, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc này".

Hà Nội sớm thúc đẩy xây dựng hồ sơ khoa học về di sản Phở.

Theo ông Morimoto Junichi - đại diện đơn vị đồng hành - cuộc thi góp phần khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ về một di sản sống, đồng thời trao cho sinh viên cơ hội trở thành những đại sứ truyền thông cho văn hóa Phở Việt.

Sau lễ phát động, Phở sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Ẩm thực Tokyo vào tháng 10 tới, nhiều hoạt động quảng bá sẽ được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam vào tuần cuối tháng 11 tại Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Phó giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - nhấn mạnh: "Sáng tạo IP văn hóa không phải là làm mới di sản, mà là làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng ngôn ngữ của thời đại.

Đây là quá trình nhận diện, xây dựng và phát triển những hình ảnh, biểu tượng, câu chuyện văn hóa thành các sản phẩm sáng tạo có khả năng kết nối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, mở ra những cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và truyền thông”.

Tác giả gửi tác phẩm dự thi từ ngày 24/7 đến hết ngày 30/9 theo hình thức trực tuyến, địa chỉ mail: Ippho2026@gmail.com.