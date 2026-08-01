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Xã hội

Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32°C

  • Thứ bảy, 1/8/2026 07:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thời tiết Hà Nội ngày 1/8 nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 25-27°C đến 30-32°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/8: Có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 1/8 có nhiều mây, trong ngày có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió nhẹ giúp nền nhiệt không quá oi bức như những ngày nắng nóng trước đó. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32°C.

Đây là mức nhiệt tương đối dễ chịu đối với khu vực Thủ đô vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí ở mức cao kết hợp với những cơn mưa ngắt quãng nên người dân vẫn có thể cảm thấy oi nóng vào những thời điểm không có mưa.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động ngoài trời.

Khuyến cáo cho người dân

Người dân khi di chuyển nên theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm bợ để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, người dân cần chủ động kiểm tra và gia cố các vật dụng trên ban công, sân thượng nhằm tránh bị gió giật làm rơi, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đối với người tham gia giao thông bằng xe máy, ô tô, việc chuẩn bị sẵn áo mưa, kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng và giảm tốc độ khi lưu thông qua những đoạn đường ngập nước sẽ giúp đảm bảo an toàn hơn trong điều kiện thời tiết mưa dông.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời hoặc tổ chức sự kiện cũng nên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có phương án điều chỉnh phù hợp khi xuất hiện mưa hoặc dông.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội ngày mai 1/8

Thời tiết: Có mây, có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-32°C.

Gió: Gió nhẹ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/8 cho thấy thời tiết không quá nắng nóng, nền nhiệt duy trì ở mức vừa phải nhờ mưa rào xuất hiện trong ngày. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng để chủ động sắp xếp lịch trình, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn khi di chuyển cũng như làm việc ngoài trời.

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https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-ha-noi-ngay-mai-1-8-co-mua-rao-va-dong-nhiet-do-cao-nhat-32-c-ar1032034.html

Khánh Giao/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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