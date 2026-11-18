Phục vụ lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Hà Nội triển khai cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố quanh hồ Gươm từ ngày 18 đến 23/11.

Sáng 18/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra lúc 7h30 ngày 21/11 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước thời điểm khai mạc, ban tổ chức sẽ sơ duyệt từ 12h đến 19h ngày 18/11, tổng duyệt lần thứ nhất cùng khung giờ ngày 19/11 và tổng duyệt lần thứ hai vào ngày 20/11.

Hà Nội triển khai cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố quanh hồ Gươm từ ngày 18 đến 23/11.

Để phục vụ chương trình, lực lượng chức năng triển khai cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố khu vực trung tâm.

Cấm hàng loạt tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm

Cụ thể, từ 11h đến 20h các ngày 18, 19 và 20/11; từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, phương tiện bị cấm hoàn toàn trên các tuyến Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí; Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai) và Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai).

Các phương tiện cũng không được lưu thông trên phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng) và Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cấm phương tiện trên Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay) và nửa đường Quảng trường Ngân hàng Nhà nước tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên tại không gian đi bộ, khu vực phụ cận hồ Hoàn Kiếm trong cùng thời gian.

Ô tô cá nhân và xe máy cũng bị hạn chế hoạt động trên nhiều tuyến phố, gồm Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung và Quang Trung.

Hướng đi thay thế cho phương tiện

Để tránh khu vực tổ chức sự kiện, phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc đi phía Tây, Tây Bắc thành phố được hướng dẫn lưu thông qua cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì; kết nối với các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công và Vành đai 3.

Với phương tiện từ phía Bắc như Tây Hồ, Đông Anh đi phía Nam thành phố như Hoàng Mai, Thanh Trì và ngược lại, lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2 và Vành đai 3.