Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao 3 điểm

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn, Công viên Bạch Đằng - phường Thủ Dầu Một và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu trong tối 24/11.

TP.HCM có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao vào 21h ngày 24/11 chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch vừa được UBND TP.HCM thông qua, tối 24/11 - ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam tại trung tâm Thành phố, khu vực Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu. Thời gian bắn pháo hoa vào 21h đến 21h15.

Điểm bắn pháo hoa tầm tại đầu trung tâm Thành phố đặt tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn G25 và 30 giàn DBG.

Tại Vũng Tàu, điểm bắn pháo hoa tối 24/11 tổ chức tại Quảng trường Tháp Tam Thắng. Tại Thủ Dầu Một sẽ tổ chức điểm bắn tại khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng. Mỗi điểm sẽ bắn 420 quả pháo tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Kinh phí tổ chức được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa của Thành phố.

UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì, liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa nổ, xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn khi chở, lắp đặt và bắn pháo hoa.

Riêng trình diễn nghệ thuật 3D mapping sẽ tổ chức từ ngày 21 đến 24/11, tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM, số 86 Lê Thánh Tôn, và khách sạn Rex.

UBND TP.HCM cũng thông báo về việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nghỉ 1 ngày thứ ba 24/11.

Từ ngày 18 đến 24/11, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ gia đình tại TP.HCM treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) năm 2026 trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo Kế hoạch, từ ngày 18-25/11, Thành phố sẽ tổ chức triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trưng bày, triển lãm các tác phẩm tranh cổ động về hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam; các tác phẩm tiêu biểu phản ánh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa, đời sống đô thị cũng như các hoạt động thể thao, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của TP.HCM.

Cùng với đó là các chương trình âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, thời trang, thiết kế, xuất bản, du lịch văn hóa và các lĩnh vực sáng tạo khác.

Song song đó, Thành phố tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết: Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt; Hội sách Côn Đảo; Hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị. Thành phố cũng tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề: “TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”.

Đặc biệt, tối 24/11 sẽ có chương trình nghệ thuật chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” và chương trình nghệ thuật 3D Mapping.