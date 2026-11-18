Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm những ngày gần đây, nhiều hạng mục trang trí đang được nhanh chóng hoàn thiện để chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Trong đó, điểm nhấn là cặp rồng thời Lý có tổng chiều dài hai mô hình khoảng 70 m, góp phần tạo diện mạo mới cho không gian trung tâm Thủ đô Hà Nội.