Hà Lê phản hồi tranh cãi ở Anh trai vượt ngàn chông gai

Khi khán giả cho rằng "Trái đất ôm mặt trời" có concept khá giống "You Had Me At Hello" của team Isaac ở live stage 2 Anh trai "say hi", Hà Lê lên tiếng phủ nhận.

Tiết mục Trái đất ôm mặt trời của nhà Trẻ trong Công diễn 3 sau khi lên sóng gây tranh luận. Có khán giả cho rằng tạo hình, trang phục của các anh tài khá giống You Had Me At Hello của team Isaac ở live stage 2. Trong cả 2 tiết mục, các nghệ sĩ đều chọn trang phục màu hồng với tạo hình có phần đáng yêu, trẻ trung. Tiết mục của Isaac được phát sóng vào 13/7, trong khi Trái đất ôm mặt trời lên sóng ngày 24/8. Về vấn đề trên, Hà Lê, một trong các anh trai biểu diễn tiết mục Trái đất ôm mặt trời phản hồi: "Tự dưng có người kêu lên là Trái đất ôm mặt trời đạo ý tưởng, nghe hơi buồn cười nha. Ngày mình quay là 16/7, không biết ai đạo ai. Nói là trùng hợp thì sẽ duyên dáng hơn, chứ nói đạo thì người nói cũng nên tự xem lại mình trước. Nếu có đạo thì bọn mình sẽ tìm những thứ đẳng cấp thế giới để đạo cơ". Trái đất ôm mặt trời vướng tranh luận sau khi lên sóng. Ảnh: NSX. Tuy nhiên, chia sẻ của Hà Lê tiếp tục gây tranh luận. Lý do là live stage 2 của Anh trai "say hi" được cho là ghi hình vào 13/6. Vì thời điểm đó, các thành viên biểu diễn You Had Me At Hello đã chúc mừng sinh nhật Isaac ngay trên sân khấu, trong khi sinh nhật của anh trai này là 13/6. Ở Công diễn 3, sau 2 lượt đấu vocal và perform, nhà Trẻ là một trong 2 nhà có điểm số thấp hơn. 3 anh trai có bình chọn thấp nhất trong mỗi nhà này vào vòng nguy hiểm. Trong số 3 người xếp hạng cuối, các anh tài trong nhà bỏ phiếu cho 2 người họ muốn giữ lại. Anh tài có lượt phiếu thấp nhất bị loại. Cuối cùng, Hà Lê trong nhà Trẻ và Hồng Sơn ở Mứt Gừng phải dừng cuộc chơi.