Hà Anh Tuấn lần đầu chia sẻ về dự án 'Innovation for Children'

Là người khá kín tiếng cả về đời tư và những đóng góp tích cực cho xã hội, Hà Anh Tuấn đồng hành cùng dự án ý nghĩa này không phô trương mà âm thầm và bền bỉ trong suốt quá trình thực hiện.

Sau gần hai năm triển khai, ê-kíp Hà Anh Tuấn đã có mặt tại Sóc Trăng để chứng kiến những thành quả đầu tiên của dự án. Nhân cột mốc quan trọng này, nam ca sĩ lần đầu có những chia sẻ về dự án tới người hâm mộ.

- Hà Anh Tuấn đã đồng hành cùng "Innovation for Children" từ những ngày đầu. Anh có thể chia sẻ lý do tham gia dự án này?

- “Tại sao không?” - đó vừa là câu hỏi, vừa là câu trả lời của tôi khi nhận được lời mời đồng hành cùng dự án không dễ thực hiện nhưng rất có ý nghĩa này của UNICEF cùng Masterise Group. Lý do không gì khác ngoài mong muốn góp sức vì tương lai hòa nhập, bền vững và phát triển cho mọi trẻ em. Tôi tin rằng trẻ em đại diện cho tương lai, là điểm tựa cho sự tiếp nối của chúng ta. Nếu không đầu tư vào tương lai của chính mình, thì chúng ta còn đầu tư vào đâu nữa?

Hà Anh Tuấn tại buổi họp báo công bố “Innovation for Children”. Ảnh: Masterise Group.

Khi cùng các cán bộ của dự án tới Sóc Trăng để chứng kiến những thành quả đầu tiên của giai đoạn 1, tôi cảm thấy vinh dự khi được trở thành một phần nhỏ của rất nhiều nỗ lực to lớn đang dần thành hình. Đây là những sáng kiến bền vững thay đổi tương lai của hàng nghìn, và có thể là cả hàng triệu con người Việt Nam.

- Anh có thể chia sẻ thêm về nội dung của dự án và những thành tựu anh đã chứng kiến trong chuyến đi tới Sóc Trăng vừa qua?

- “Innovation for Children” đặt ra hai mục tiêu chính. Đầu tiên là nâng cao chất lượng giáo dục cho mọi trẻ em - kể cả học sinh khuyết tật và dân tộc thiểu số. Thứ hai là xây dựng các cộng đồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhưng làm cách nào để thực hiện hai mục tiêu trên? Giống với tên gọi của dự án “Innovation for Children”, chúng tôi dự kiến thực hiện việc đó bằng cách nghiên cứu và đưa các sáng kiến thông minh, bền vững vào thực tiễn tại địa phương. Trong chuyến đi vừa qua, tôi đã có dịp thăm các sáng kiến tiêu biểu của cả hai lĩnh vực trên.

Hà Anh Tuấn và các học sinh sử dụng công trình nhà vệ sinh nước sạch và thư viện số toàn cầu - hai trong những kết quả đầu tiên của “Innovation for Children” tại Sóc Trăng. Ảnh: UNICEF Việt Nam.

Đối với mục tiêu giáo dục, UNICEF và Masterise đã đưa sáng kiến thư viện số toàn cầu tới Sóc Trăng. Nếu trước đây, có tới gần 70% học sinh tại tỉnh cho biết chỉ có ít hơn 2 cuốn sách ở nhà, thì hiện nay dự án đã và đang giúp các em có cơ hội đọc nhiều hơn.

Đặc biệt với ứng dụng này, trẻ em khuyết tật sẽ có thêm cơ hội học tập và sáng tạo phù hợp với nhu cầu, hay trẻ em Khmer có thể đọc sách bằng tiếng mẹ đẻ cùng cha mẹ giúp bảo tồn văn hóa bản địa. Đây chính là cam kết “không bỏ lại ai ở phía sau” mà dự án nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa.

Trong chuyến đi, tôi cũng đã cùng mọi người bàn giao nhà vệ sinh không phát thải vận hành bằng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam.

Mô hình nhà vệ sinh này sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động và xử lý nước thải thành nước an toàn, không chứa mầm bệnh để có thể tái sử dụng trong việc xả nhà vệ sinh. Mọi quy trình đều được thiết kế để tuần hoàn. Khi công nghệ này được triển khai thành công, chúng ta có thể nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại Sóc Trăng.

Hai can thiệp này gây ấn tượng mạnh với tôi. Nhưng trên hết, tôi nhìn thấy sức sống rực rỡ của vùng đất này qua ánh mắt tươi sáng của các em bé Khmer tại trường tiểu học đã đến thăm. Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của các thầy cô dù đang làm việc trong điều kiện vật chất khó khăn của trường. Nếu mỗi người chúng ta cùng đóng góp một phần sức lực, tôi tin rằng trẻ em ở đây sẽ có một tương lai đầy triển vọng và tươi sáng, đồng thời góp phần vào sự phát triển của một Việt Nam trong tương lai.

- Sau Sóc Trăng, anh có kỳ vọng dự án này được nhân rộng ra các tỉnh và vùng miền khác tại Việt Nam?

- Dự án này được thử nghiệm trong một phạm vi nhỏ. Đó là mầm xanh chúng ta gieo và hy vọng nó sẽ lớn lên, sinh trưởng rộng rãi. Sóc Trăng là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng biến đổi khí hậu và trẻ em có những khó khăn đặc thù trong giáo dục. Với mô hình này, nếu được triển khai nhân rộng tại các địa phương có khó khăn tương tự sẽ làm nên hiệu ứng lan tỏa. Đây là hiệu quả mà chương trình hướng tới, cũng là mong muốn của tôi.

Nếu mỗi hành động hướng tới tương lai là một hạt mầm, thì đây là hạt mầm chúng ta đã gieo. Tôi hy vọng mỗi cá nhân đều gieo một hạt mầm khỏe mạnh và chú tâm chăm sóc để tương lai ta nhận lại một rừng tiềm năng tươi tốt, đặc biệt là cho trẻ em.

