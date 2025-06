H'Hen Niê nói lý do giấu tin mang thai

Trưa 15/6, H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip chia sẻ về quá trình mang thai. Cô và chồng cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình, ngồi lại tâm sự về hành trình đón tin vui.

Nàng hậu cho biết thời điểm mới phát hiện có thai, cô và ông xã đang “chiến tranh lạnh”. Người đẹp vỡ oà trong vui mừng, nhưng không vội báo tin cho chồng mà tới bệnh viện để thăm khám. Sau khi hay tin, Tuấn Khôi mới vội vã tới bệnh viện. Anh không giấu được xúc động, rơi nước mắt và ôm hôn vợ.

“Hen và anh Khôi sau đó không thông báo cho ba mẹ hai bên. Tới lúc em bé thành hình, đi siêu âm lại, anh Khôi mới lấy hình đó gửi cho mẹ. Anh cũng quay video gửi cho mẹ của Hen ở quê và nói tiếng Êđê, nhưng mà mẹ không hiểu. Mãi gần đây mẹ Hen mới biết là Hen có em bé. Mọi người đều hoảng hốt, hỏi thăm có em bé từ lúc nào. Mình mới hỏi sao mọi người không coi video đã gửi trong nhóm chat. Lúc đấy cả nhà mới nói là ai cũng xem hết, nhưng không ai hiểu gì cả”, H'Hen Niê kể lại.

Nàng hậu cho biết lý do ban đầu muốn giữ kín chuyện có thai vì sợ mọi người muốn cô nghỉ ngơi, không cho đi làm: “Hai vợ chồng muốn chọn một thời điểm khi con đã ‘an toàn’ nằm trong ổ bụng mẹ. Với lại Hen và chồng cũng muốn thời gian đó mọi người đừng quá để ý, vì đó giờ cả hai đã quen sống tự lập rồi”.

Tuấn Khôi chia sẻ thêm khoảng thời gian đó trùng với concert Chị đẹp mà vợ tham gia. “Đó là ao ước của Hen từ trước tới giờ rồi. Hen luôn tưởng tượng mình được đứng trên sân khấu rất lớn và khán giả hô hào phía dưới. Không phải một sân khấu sắc đẹp mà là sân khấu âm nhạc. Cho nên mình mới động viên vợ rằng ‘Cứ tham gia đi, anh sẽ hỗ trợ hết mình", anh nói.

Ngoài ra, hai vợ chồng còn khẳng định nếu em bé là con gái sẽ mang họ “Niê Nguyễn”, còn con trai thì mang họ “Nguyễn Niê”.

Những chia sẻ của vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vui vẻ của cặp đôi và gửi lời chúc em bé.

“Tự nhiên nước mắt tôi chảy vì hạnh phúc luôn”, “Mong Hen có một thai kỳ khoẻ mạnh”... là một số bình luận của người xem. Nhiều fan còn phát hiện H'Hen Niê có dấu hiệu thích ăn đồ ngọt và dự đoán rằng cô đang mang bầu một bé trai.

Trước đó, tối 30/5, H'Hen Niê chia sẻ thông tin mang thai con đầu lòng. Nàng hậu hạnh phúc khoe bụng bầu trong bộ áo dài màu vàng. Trong ảnh, H'Hen Niê đặt tay lên bụng, nở nụ cười rạng rỡ. H’Hen Niê và bạn trai có 7 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Hai người có thời gian ngắn chia tay, thậm chí trên Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hoa hậu bật khóc và thừa nhận chưa vượt qua nỗi đau của mối tình tan vỡ.

