H'Hen Niê gây lo lắng

H'Hen Niê tiết lộ bị nổi mề đay sau sinh, hình ảnh hiện tại của nàng hậu khiến người hâm mộ lo lắng.

Ngày 23/10, Hoa hậu H'Hen Niê đăng tải trạng thái thông báo về tình hình sức khỏe sau sinh. Người đẹp chia sẻ bức ảnh với gương mặt sưng tấy: "Hen nổi mề đay sau sinh, tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị. Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn".

H'Hen Niê cho biết cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nấu nước đậu xanh uống. Sau đó, nàng hậu sử dụng nước muối sinh lý và bôi thuốc đỏ, dầu tràm ở các vị trí bị ngứa. Sau 4 ngày, tình trạng mề đay giảm dần nên sức khỏe của H'Hen Niê dần ổn định lại.

H'Hen Niê bị nổi mề đay sau sinh. Ảnh: FBNV.

Bên dưới bài viết, nhiều người bình luận cho biết cũng gặp tình trạng tương tự H'Hen Niê. Một số mẹ bỉm khuyên cô nên giữ da sạch sẽ, uống nhiều nước, tránh gãi kèm chế độ ăn uống lành mạnh để mau khỏi bệnh.

Sau khi sinh con đầu lòng, Hoa hậu H’Hen Niê nhanh chóng trở lại với vóc dáng gọn gàng. Cô cho biết cân nặng trước khi sinh hơn 70 kg và giảm xuống còn khoảng 61 kg trong 10 ngày.

Người đẹp Ê-đê cho biết bí quyết chủ yếu nằm ở chế độ ăn và nghỉ ngơi hợp lý, không ép cân. Trong thời gian ở cữ, cô duy trì thực đơn gồm các món ăn giúp lợi sữa, canh ấm, tránh đồ lạnh. Mỗi ngày, H’Hen uống khoảng 1,5 lít trà lợi sữa và 1 lít nước ấm. Cô ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm và tranh thủ ngủ thêm khi con nghỉ.

H’Hen cho rằng việc giảm cân nhanh không đến từ nhịn ăn hay tập luyện cường độ cao, mà nhờ quá trình chăm sóc hậu sản khoa học. Cô kết hợp một số nguyên tắc dân gian như giữ ấm cơ thể, ăn uống điều độ cùng phương pháp hiện đại được bác sĩ hướng dẫn.