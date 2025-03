Guler sắp rời Real Madrid

Güler hiện không có nhiều cơ hội thể hiện mình dưới bàn tay của HLV Ancelotti. Theo Bild, cả Eintracht Frankfurt và Bayer Leverkusen đều đang xem xét việc mượn tiền vệ này, nhưng Güler ưu tiên chuyển đến Serie A nếu một đội bóng lớn sẵn sàng tạo cơ hội cho anh.

Theo thông tin từ fussball.news, sự quan tâm từ các đội bóng Đức là có thật, nhưng Güler và người đại diện của anh đều cho rằng Serie A là lựa chọn lý tưởng nhất. Ảnh hưởng từ người đồng hương Kenan Yildiz - hiện tỏa sáng tại Juventus - đã thúc đẩy quyết định này. Yildiz là minh chứng rõ ràng cho thấy môi trường bóng đá Italy có thể giúp anh phát triển mạnh mẽ hơn, trong khi Güler đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng tại Madrid.

Real Madrid không phản đối việc Güler ra đi, miễn là họ vẫn giữ quyền kiểm soát tương lai của anh. Câu lạc bộ có thể đồng ý cho mượn hoặc bán đứt với điều khoản mua lại, vì họ vẫn tin rằng Güler là một tài năng đầy triển vọng trong tương lai. Điều mà Madrid muốn là tiền vệ này có thể thi đấu thường xuyên ở một câu lạc bộ tham dự Champions League để tích lũy kinh nghiệm.

Güler gia nhập Madrid từ Fenerbahçe với mức phí 18 triệu euro, có thể lên đến 30 triệu với các điều khoản phụ. Việc "Los Blancos" đánh bại Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của anh đã mang lại hy vọng lớn, nhưng giờ đây, rõ ràng anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nếu gia nhập Barça, nơi đội bóng đang đầu tư mạnh vào các cầu thủ trẻ.

Mặc dù đã có 29 lần ra sân mùa này, phần lớn trong số đó chỉ là những phút thi đấu ít ỏi, khiến tổng thời gian thi đấu của Güler chưa vượt qua 1.000 phút. Hiện tại, các ông lớn Serie A như Milan và Inter Milan theo dõi sát sao và sẵn sàng gửi lời đề nghị chính thức. Ngoài Güler, một tài năng khác của Madrid - Endrick - cũng có thể sẽ được cho mượn trong kỳ chuyển nhượng này, khi cậu mới chỉ có rất ít cơ hội thi đấu kể từ khi gia nhập.

Liệu Güler có tìm được điểm đến phù hợp để phát triển sự nghiệp, hay Madrid sẽ tiếp tục giữ vững kế hoạch phát triển lâu dài của mình? Tương lai của cầu thủ này chắc chắn sẽ là một câu chuyện hấp dẫn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

