Gửi tiền ngân hàng nào lãi cao nhất tháng 10

Lãi suất tại hơn 30 ngân hàng không thay đổi so với cuối tháng trước, với Sacombank là nơi niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất hệ thống ở 7,5%/năm với kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Khảo sát lãi suất niêm yết trực tuyến (online) của hơn 30 ngân hàng thương mại trong tháng 10 cho thấy mặt bằng lãi suất vẫn được các nhà băng giữ ổn định ở cả kỳ hạn ngắn và dài so với cuối tháng 9, song vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng, đặc biệt ở những kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Gửi 3 tháng hưởng lãi 4,75%/năm

Với khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tại phần lớn ngân hàng hiện dao động quanh vùng 4,5-4,75%/năm. Trong đó, 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm, cũng là mức trần lãi suất các ngân hàng được áp dụng ở kỳ hạn này theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Đây cũng là mức lãi suất được nhiều ngân hàng thương mại cổ phần áp dụng, như MBV, MSB, NCB, OCB, PGBank, Sacombank, VPBank và VCBNeo.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất thấp hơn. SeABank niêm yết 4,45%/năm, HDBank ở mức 4,3%/năm, KienlongBank 4,2%/năm và ABBank 4%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tại GPBank chỉ ở mức 3,7%/năm, còn SCB thấp nhất trong bảng khảo sát, với 1,9%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn này lên tới 2,85 điểm %.

Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn, MB, Techcombank và VPBank cũng duy trì lãi suất kỳ hạn 3 tháng trong khoảng 4,65-4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất tại nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ phân hóa rõ hơn, từ dưới 4% đến 4,75%/năm.

Điều này đồng nghĩa, dù cùng gửi tiền trong 3 tháng, khách hàng có thể nhận được mức lãi khác nhau đáng kể tùy ngân hàng lựa chọn.

Gửi 6 tháng nhiều ngân hàng trả lãi trên 7%/năm

Sang kỳ hạn 6 tháng, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng thể hiện rõ hơn. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 6,6%/năm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn, VPBank áp dụng lãi suất 7%/năm, Techcombank ở mức 6,55%/năm, còn MB niêm yết 5,8%/năm ở kỳ hạn này.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ, nhiều nhà băng đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên trên 7%/năm. Dẫn đầu là Sacombank với 7,2%/năm. Bắc Á Bank áp dụng mức 7,05%/năm, trong khi LPBank, MBV và VCBNeo cùng niêm yết 7%/năm.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì mức lãi suất tương đối cao, như PGBank và OCB cùng ở mức 6,7%/năm, BVBank ở mức 6,7%/năm. Ngược lại, HDBank niêm yết lãi suất 5%/năm, PVcomBank 5,3%/năm và Eximbank 5,4%/năm..

LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM TẠI CÁC NGÂN HÀNG LỚN Nguồn: Biểu lãi suất niêm yết các ngân hàng. Nhãn Agribank BIDV Vietcombank VietinBank VPBank MB Techcombank Sacombank HDBank 3 tháng % 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.65 4.75 4.3 6 tháng

6.6 6.6 6.6 6.6 7 5.8 6.55 7.2 5 12 tháng

6.8 6.8 6.8 6.8 7.1 6.35 6.75 7.5 5.3

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 6 tháng, mức lãi suất 7,2%/năm tại Sacombank mang lại khoảng 3,6 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm. Trong khi đó, với mức lãi suất 6,6%/năm tại nhóm ngân hàng quốc doanh, số lãi tương ứng khoảng 3,3 triệu đồng. Chênh lệch giữa hai mức lãi suất là khoảng 300.000 đồng.

Đáng chú ý, SCB tiếp tục nằm trong nhóm có lãi suất thấp nhất, chỉ 2,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. So với mức cao nhất 7,2%/năm tại Sacombank, khoảng cách lên tới 4,3 điểm %

Gửi 12 tháng lãi suất cao nhất 7,5%/năm

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất huy động tiếp tục phân hóa mạnh. Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tại các ngân hàng dao động từ 3,7% đến 7,5%/năm. Tại kỳ hạn 18 tháng, khoảng lãi suất là 3,9-7,5%/năm.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho cả hai kỳ hạn 12 và 18 tháng. So với kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất này chỉ cao hơn 0,2 điểm %.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn, VPBank áp dụng mức 7,1%/năm cho cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. MB niêm yết 6,35%/năm ở cả hai kỳ hạn. Trong khi đó, Techcombank trả lãi 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng nhưng giảm còn 5,85%/năm với kỳ hạn 18 tháng.

Ở nhóm ngân hàng vừa và nhỏ, Sacombank dẫn đầu khi niêm yết lãi suất 7,5%/năm cho cả hai kỳ hạn 12 và 18 tháng. LPBank áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,15%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Saigonbank niêm yết lần lượt 7,2% và 7%/năm. Bắc Á Bank áp dụng 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, giảm còn 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Một số ngân hàng khác cũng duy trì lãi suất từ 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, gồm OCB, PGBank và VCBNeo. Với kỳ hạn 18 tháng, VCBNeo tiếp tục giữ mức 7%/năm, trong khi OCB và PGBank lần lượt niêm yết 6,9% và 6,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, lần lượt là 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Eximbank và HDBank cũng thuộc nhóm có lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp, cùng ở mức 5,3%/năm.