Guardiola thay đổi để sống sót

Pep Guardiola từng là người dẫn đầu cuộc cách mạng bóng đá. Nhưng khi thời thế thay đổi, ông buộc phải thay đổi cùng nó.

Pep Guardiola đang thay đổi.

Manchester City của mùa này không còn chuyền bóng miệt mài, mà thắng bằng tốc độ, phản công và sự lạnh lùng của Erling Haaland.

Haaland - vũ khí của thời đại mới

Thời gian luôn tàn nhẫn với mọi nhà cách mạng. Guardiola từng định hình cả một kỷ nguyên bằng “juego de posición”, triết lý kiểm soát và sáng tạo dựa trên những tiền vệ nhỏ con, thông minh. Nhưng bóng đá hôm nay không còn giống như thế. Giờ là thời của sức mạnh, của những pha bóng cố định, của các cầu thủ to cao và pressing toàn diện.

Pep hiểu điều đó. Ông không còn chống lại xu hướng, nhưng cũng không chịu đánh mất mình. Trận thắng Bournemouth 3-1 là minh chứng rõ nhất. Man City ra sân với đội hình gợi lại ký ức cũ, hai “số 8” là Bernardo Silva và Phil Foden, tiền vệ trụ trẻ Nico González, hai hậu vệ biên đều xuất thân từ tiền vệ, và hai cánh do Jeremy Doku cùng Rayan Cherki đảm nhiệm. Cách bố trí quen thuộc, nhưng cách ghi bàn thì khác xa.

Guardiola từng muốn kiểm soát mọi đường chuyền. Ông ghét sự hỗn loạn của phản công. Nhưng giờ, chính phản công là thứ giúp Man City chiến thắng. Với Haaland, mọi đường bóng lên phía trước đều mang tính sát thương. Trước Bournemouth, tiền đạo người Na Uy chỉ cần hai cơ hội, hai bàn thắng. Cả hai đều do Cherki kiến tạo, tân binh từ Lyon mới bình phục chấn thương đùi.

Những bàn thắng của Erling Haaland giúp Man City bay cao.

Một cú đánh đầu mở tỷ số, rồi đường chuyền thấp gọn gàng cho bàn thứ hai. Không hoa mỹ, không rườm rà. Chỉ cần một cú chạm và bóng nằm gọn trong lưới. Đó không còn là “Man City cổ điển” với 20 đường chuyền trước khi dứt điểm. Đó là City của Haaland, nhanh, mạnh và tàn nhẫn.

Pep từng nói: “Chúng tôi phải chơi khác đi. Lịch thi đấu hiện tại không cho phép bạn kiểm soát 90 phút”. Và ông đã giữ lời. Man City mùa này sẵn sàng chơi thấp, phản công nhanh, thậm chí nhường bóng khi cần. Họ đã hoà Arsenal và thắng Manchester United bằng cách đó.

Giữa thay đổi và bản sắc

Guardiola chấp nhận điều chỉnh, nhưng không chạy theo trào lưu. Khi Premier League bị ám ảnh bởi bóng chết, ông vẫn đi con đường riêng. Man City là đội duy nhất chưa ghi bàn từ tình huống cố định mùa này. Không phải vì Pep cố chấp, mà vì ông biết đội hình mình quá nhỏ con. Năm trong số sáu tiền vệ của City đều cao dưới 1,80 mét. Dù vậy, họ vẫn là đội để thủng lưới ít nhất từ bóng chết.

Thủ môn Donnarumma từng là chốt chặn an toàn, dù đôi khi vẫn mắc sai lầm. Bàn thua trước Bournemouth đến từ một tình huống phạt góc, điều hiếm thấy ở City. Nhưng Guardiola không quan tâm quá nhiều. Với ông, vấn đề không nằm ở chiều cao, mà ở cách tổ chức. “Kỹ thuật và tư duy sẽ luôn thắng thể hình”, ông từng nói.

Manchester City mùa này không còn đẹp như trước, nhưng họ vẫn thắng. Haaland ghi 26 bàn sau 16 trận cho CLB và đội tuyển. Cherki, Doku, Foden, Silva, tất cả đều được trao tự do sáng tạo trong hệ thống tưởng chừng cứng nhắc. Pep không còn ở tuyến đầu của mọi xu hướng, nhưng ông vẫn là người duy nhất hiểu rõ giá trị của sự tiến hóa.

Trong thế giới nơi bóng đá dần trở thành trò chơi của cơ bắp, Guardiola vẫn tin vào bóng đá của trí tuệ và cảm xúc. Ông từng là kẻ nổi loạn, giờ là người bảo vệ những giá trị cũ, nhưng vẫn biết cách chiến thắng trong một thời đại mới.

Guardiola không còn cách mạng. Ông đang thích nghi để tồn tại. Và như mọi thiên tài, ông làm điều đó theo cách của riêng mình, nhẹ nhàng, lạnh lùng và không cần phải chứng minh điều gì thêm.