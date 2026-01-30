Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gu đọc sách của độc giả Trung Quốc

  • Thứ sáu, 30/1/2026 10:02 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Công ty nghiên cứu ngành sách tại Bắc Kinh Open Book chia sẻ một số thông tin về những cuốn sách ăn khách tại Trung Quốc và gu đọc sách của độc giả nước này, theo Publishing Perspectives.

Vào tháng 10/2025, danh sách tiểu thuyết ăn khách tại Trung Quốc ghi nhận sự đón nhận của độc giả với những cuốn sách của người đoạt giải Nobel văn học László Krasznahorkai. Danh sách tác phẩm phi hư cấu cho thấy sự quan tâm tới nhiều cuốn sách về đề tài sức khỏe, hạnh phúc và sự giàu có.

Những cái tên quen thuộc vẫn hút khách

Đối với danh sách tác phẩm hư cấu ăn khách tháng 11/2025, OpenBook đã tổng hợp thông tin từ hơn 26.000 hiệu sách và nhà bán lẻ trực tuyến trên khắp Trung Quốc để đưa ra bảng xếp hạng mới.

Trung Quoc anh 1

Các tác phẩm hư cấu ăn khách.

Kết quả cho thấy 1 số xu hướng từ tháng 10 vẫn được tiếp nối, đồng thời doanh số có sự tăng trưởng đáng kể nhờ chương trình khuyến mãi trực tuyến Double 11.

Bắt đầu từ năm 2009, ngày Double 11 (ngày 11/11), thường được gọi là “Ngày độc thân”, đã trở thành một trong những dịp mua sắm lớn nhất trong năm ở Trung Quốc.

Nhờ hàng loạt các chương trình khuyến mãi, doanh số bán hàng của nhiều tác phẩm kinh điển đã tăng lên, ví dụ như Red Crag, những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, như The Scum Villain’s Self-Saving System (2 tập) và cả những tác phẩm mới, như cuốn Dawn Rebirth của Tanya Sinclair.

Đáng chú ý, nhà văn khoa học viễn tưởng Liu Cixin có tới 3 tác phẩm lọt vào danh sách ăn khách tháng 11 là The Dark Forest, The Three-Body Problem (Tam thể) Death’s End, tất cả nằm trong loạt truyện Remembrance of Earth’s Past.

Trung Quoc anh 2

Những cái tên nổi tiếng vẫn nhận được nhiều sự chú ý.

Trong danh sách tác phẩm hư cấu của những tác giả quốc tế, nhiều cái tên kinh điển vẫn nhận được nhiều sự chú ý, như One Hundred Years of Solitude (Trăm năm cô đơn) bản mới, To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại), The Kite Runner hay The Outsider.

Đọc để đương đầu với thực tại

Về phi hư cấu, danh sách tác phẩm ăn khách ghi nhận những cuốn sách mang đến lời khuyên thiết thực về công việc, sức khỏe tinh thần và hạnh phúc.

Trung Quoc anh 3

Những tác phẩm phi hư cấu ăn khách của tác giả Trung Quốc.

Những cái tên hàng đầu bao gồm: Don’t Worrry About the Future, đưa ra những giải pháp thiết thực để giảm thiểu sự lo lắng và những điều cần làm mỗi ngày để giúp đạt được thành công; Lessons from Japan: A Survival Guilde for the Recession Era, cuốn cẩm nang sinh tồn cho thời kỳ suy thoái với kinh nghiệm từ chu kỳ kinh tế và chuyển đổi xã hội của Nhật Bản; và cuốn Let There Be Light, đề cập đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.

Ngoài ra còn có một loạt tác phẩm thú vị khác là loạt sách If History were a Group of Cats. Đây là tác phẩm của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Fei Zhi, người đã đặt những chú mèo vào các thời kỳ và sự kiện lịch sử Trung Quốc, từ đó giúp độc giả cảm thấy hứng thú và dễ hiểu những câu chuyện lịch sử hơn.

Trung Quoc anh 4

Danh sách có nhiều tác phẩm của các nhà văn Mỹ.

Trong danh sách tác phẩm phi hư cấu ăn khách của các tác giả quốc tế, có tới 7/10 cuốn là sách của các nhà văn Mỹ như: Educated: A Memoir, Nonviolent Communication, The Almanack of Naval Ravikant: A Guilde to Wealth and Happiness, Positive Discipline hay Outlive: The Science and Art of Longevity. Những cuốn sách này đều mang tới nhiều lời khuyên và bài học trong cuộc sống.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Thư viện xuyên đêm ăn khách tại Trung Quốc

Thư viện mở cửa 24 giờ/ngày tại Thượng Hải thu hút nhiều người thức khuya, người mất ngủ, sinh viên chăm chỉ và cả những người cần một nơi nghỉ ngơi, theo China Daily.

14:12 17/9/2025

Thế giới đam mỹ trước khi bị truy quét ở Trung Quốc

Haitang là thiên đường cho nhà văn và độc giả đam mỹ, còn trên mạng văn học Jinjiang có 7 triệu người dùng, đam mỹ cũng chiếm phần lớn trong số 100 tác phẩm hàng đầu.

15:00 13/7/2025

Cách Douyin và WeChat chi phối thị trường sách tỷ dân

Tại Trung Quốc, các ứng dụng truyền thông xã hội đang thay đổi cách công chúng mua và đọc sách, theo The Conversation.

13:03 26/1/2025

Minh Hoa

Ảnh: Publishing Perspectives.

