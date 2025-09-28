Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

GS Hà Vĩnh Thọ qua đời

  • Chủ nhật, 28/9/2025 18:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

GS.TS Hà Vĩnh Thọ từng giữ vai trò Giám đốc Chương trình tại Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan, sáng lập Học viện Eurasia và nhiều năm gắn bó với giáo dục đặc biệt ở Việt Nam.

GS.TS Hà Vĩnh Thọ từng làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan. Ảnh: Eurasia Learning Institute/Facebook.

GS.TS Hà Vĩnh Thọ qua đời ngày 27/9, thông tin được Học viện Eurasia chia sẻ trong thông báo gửi cộng sự và học trò.

Ông là người Pháp gốc Việt, sinh sống tại Thụy Sĩ. Trước đây, ông làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tại nhiều vùng chiến sự ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chương trình của Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) ở Bhutan.

Song song, ông là giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học ở Bỉ, Đức và Thụy Sĩ. GS Hà Vĩnh Thọ cũng là Chủ tịch Học viện Eurasia về Hạnh phúc và An sinh. Trong hơn hai thập kỷ qua, cùng cộng sự tại Quỹ Eurasia, ông đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo giáo dục đặc biệt, hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật và thúc đẩy các dự án phát triển cộng đồng.

Trong một số chia sẻ trước đây, GS Hà Vĩnh Thọ cho biết lần đầu trở về Việt Nam vào năm 1982 - khi tròn 30 tuổi, chứng kiến nhiều trẻ em chịu thiệt thòi sau chiến tranh, ông khởi sự gây quỹ, đào tạo giáo viên và xây dựng cơ sở cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Sau đó, các chương trình được mở rộng sang trường công, hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ học sinh hạnh phúc.

Ngoài công tác đào tạo, GS Hà Vĩnh Thọ là tác giả nhiều đầu sách về giáo dục và hạnh phúc, trong đó có Happy Schools, Happy Children, Happy Organizations (Tạm dịch: Trường học hạnh phúc, Trẻ em hạnh phúc, Tổ chức hạnh phúc) và Muôn mặt của yêu thương. Các tác phẩm tập trung vào mô hình trường học, gia đình, tổ chức và cộng đồng phát triển dựa trên sự kết nối và nhân văn.

GS Hà Vĩnh Thọ: 'Hạnh phúc là một năng lực có thể học được'

Với giáo sư Hà Vĩnh Thọ, hạnh phúc là điều được xây dựng trên 3 khía cạnh và ta có thể dạy được, học được để hạnh phúc.

10:00 2/4/2024

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

hà vĩnh thọ qua đời giáo sư tiến sĩ bhutan hạnh phúc quốc gia trường học

    Đọc tiếp

    Tai sao nhieu nguoi giau co nhung khong hanh phuc? hinh anh

    Tại sao nhiều người giàu có nhưng không hạnh phúc?

    06:14 17/8/2025 06:14 17/8/2025

    0

    Giàu sang và hạnh phúc đôi khi không song hành cùng nhau. Nhiều người sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng họ lại không tìm được động lực và niềm vui với những điều mình đang có.

    Cach song thong minh cua mot nguoi hanh phuc hinh anh

    Cách sống thông minh của một người hạnh phúc

    15:33 18/7/2025 15:33 18/7/2025

    0

    Trong cuộc sống, những chuyện không như ý vẫn xảy ra mỗi ngày. Thay vì oán trách, chúng ta hãy học cách vui vẻ chấp nhận. Thái độ lạc quan và bình tĩnh ấy giúp tâm ta an lành.

    The he Millennials tai My da sac thai hinh anh

    Thế hệ Millennials tại Mỹ đa sắc thái

    5 giờ trước 15:15 28/9/2025

    0

    Trong "What Happened to Millennials", Charlie Wells tập trung vào một tập hợp nhiều sắc thái của thế hệ trung niên, như lo lắng, u buồn, hay xấu hổ, ám ảnh bởi văn hóa đại chúng, một số tự tin và thành công nhưng không ít thất bại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý