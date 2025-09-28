GS Hà Vĩnh Thọ qua đời

GS.TS Hà Vĩnh Thọ từng giữ vai trò Giám đốc Chương trình tại Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan, sáng lập Học viện Eurasia và nhiều năm gắn bó với giáo dục đặc biệt ở Việt Nam.

GS.TS Hà Vĩnh Thọ từng làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan. Ảnh: Eurasia Learning Institute/Facebook.

GS.TS Hà Vĩnh Thọ qua đời ngày 27/9, thông tin được Học viện Eurasia chia sẻ trong thông báo gửi cộng sự và học trò.

Ông là người Pháp gốc Việt, sinh sống tại Thụy Sĩ. Trước đây, ông làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tại nhiều vùng chiến sự ở châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chương trình của Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) ở Bhutan.

Song song, ông là giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học ở Bỉ, Đức và Thụy Sĩ. GS Hà Vĩnh Thọ cũng là Chủ tịch Học viện Eurasia về Hạnh phúc và An sinh. Trong hơn hai thập kỷ qua, cùng cộng sự tại Quỹ Eurasia, ông đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo giáo dục đặc biệt, hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật và thúc đẩy các dự án phát triển cộng đồng.

Trong một số chia sẻ trước đây, GS Hà Vĩnh Thọ cho biết lần đầu trở về Việt Nam vào năm 1982 - khi tròn 30 tuổi, chứng kiến nhiều trẻ em chịu thiệt thòi sau chiến tranh, ông khởi sự gây quỹ, đào tạo giáo viên và xây dựng cơ sở cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Sau đó, các chương trình được mở rộng sang trường công, hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ học sinh hạnh phúc.

Ngoài công tác đào tạo, GS Hà Vĩnh Thọ là tác giả nhiều đầu sách về giáo dục và hạnh phúc, trong đó có Happy Schools, Happy Children, Happy Organizations (Tạm dịch: Trường học hạnh phúc, Trẻ em hạnh phúc, Tổ chức hạnh phúc) và Muôn mặt của yêu thương. Các tác phẩm tập trung vào mô hình trường học, gia đình, tổ chức và cộng đồng phát triển dựa trên sự kết nối và nhân văn.