Grohe x L7 West Lake Hanoi kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt

Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động của Hà Nội, Hồ Tây vẫn duy trì nhịp sống riêng, chậm rãi và tĩnh tại.

L7 West Lake Hanoi mang đến không gian lưu trú mang phong cách đương đại bên Hồ Tây. Tại đây, khung cảnh hoàng hôn kết hợp trải nghiệm sử dụng thiết bị Grohe đã tạo nên không gian thư giãn dành cho du khách.

Nơi sắc thái Hồ Tây được viết tiếp bằng ngôn ngữ đương đại

Tọa lạc bên Hồ Tây với tầm nhìn khoáng đạt, L7 West Lake Hanoi mang phong cách thiết kế đương đại, góp thêm dấu ấn kiến trúc vào không gian của khu vực.

Trên nền kiến trúc hiện đại, các chi tiết mang phong cách Đông Dương được lồng ghép vào tổng thể thiết kế, tạo điểm nhấn cho không gian. Sự kết hợp giữa yếu tố bản địa và ngôn ngữ thiết kế đương đại góp phần định hình phong cách riêng của khách sạn, đồng thời mang đến tổng thể hài hòa và thống nhất.

L7 West Lake Hanoi sở hữu thiết kế hiện đại với đường nét mạnh mẽ.

Tại tầng cao nhất của khách sạn, hồ bơi vô cực sở hữu tầm nhìn hướng ra Hồ Tây và đường chân trời. Theo sự thay đổi của ánh sáng trong ngày, mặt nước phản chiếu sắc độ khác nhau, tạo nên diện mạo đa dạng cho không gian. Đây là một trong những khu vực được thiết kế để du khách thư giãn và ngắm cảnh từ trên cao.

Hồ bơi vô cực mở ra tầm nhìn khoáng đạt.

Sau khi sử dụng hồ bơi, du khách có thể tiếp tục trải nghiệm tại Lush Salon và Lake Salon. Hai không gian được bố trí phù hợp cho việc thưởng thức cà phê, nghỉ ngơi hoặc dành thời gian thư giãn trong không gian riêng tư. Thiết kế cùng cách bài trí hướng đến sự thoải mái, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Tại khu vực ban công, tầm nhìn hướng ra Hồ Tây mang đến cảm giác thoáng đãng. Không gian mở giúp đón ánh sáng tự nhiên và gió hồ, đồng thời tạo sự kết nối giữa khu vực lưu trú với cảnh quan bên ngoài.

Thềm ban công mở ra một khoảng thở thư thái giữa lòng phố thị.

Những tầng lớp trải nghiệm đan cài ấy đã tạo nên sức hút cho L7 West Lake Hanoi, giúp khách sạn trở thành điểm đến mang phong cách sống thời thượng, nhưng giữ được nét cổ kính đặc trưng của Hà Nội bên hồ.

Grohe - điểm chạm tiếp nối câu chuyện không gian

Nếu L7 West Lake Hanoi là biểu tượng đương đại bên bờ hồ, thì Grohe là yếu tố giao thoa giữa tiện nghi hiện đại và tinh thần nghệ thuật của không gian, góp phần níu chân khách hàng.

Tại L7 West Lake Hanoi, du khách có thể bắt gặp bộ sưu tập Grohe Essence với thiết kế hình học tối giản. Lớp hoàn thiện Brushed Cool Sunrise tạo điểm nhấn cho không gian, đồng thời hài hòa với ánh sáng tự nhiên và phong cách thiết kế tổng thể của khách sạn.

Grohe Essence với sắc mạ Brushed Cool Sunrise mang vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian.

Giữa không gian thanh lịch, bồn tắm đặt sàn Essence trở thành nét chấm phá hoàn mỹ, mở ra khoảng lặng lý tưởng giữa lòng Hà Nội. Kết hợp hệ thống vòi nước và không gian được bố trí hợp lý, sản phẩm mang đến trải nghiệm thư giãn trong thời gian lưu trú.

Bồn tắm đặt sàn Essence giúp người lữ khách thả mình trong sự an yên.

Sau trải nghiệm ngâm mình, du khách có thể tiếp tục sử dụng sen tắm Grohe Euphoria 310. Hệ thống sen tắm được thiết kế để mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái, đồng thời hoàn thiện không gian phòng tắm theo phong cách hiện đại của khách sạn.

Sự kết hợp giữa thiết kế không gian, ánh sáng tự nhiên và các giải pháp phòng tắm từ Grohe góp phần tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng tại L7 West Lake Hanoi. Đây cũng là định hướng mà khách sạn hướng đến trong việc xây dựng không gian lưu trú, nơi thiết kế và công năng được kết hợp để đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách.