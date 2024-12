Greenwood hiệu quả nhất Marseille

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport hôm 5/12, Rulli cho biết: "Cú dứt điểm ấn tượng nhất chắc chắn là của Mason. Tôi rất thích cách chơi của cậu ấy. Mason khác biệt và là kiểu cầu thủ ngày càng hiếm trong bóng đá hiện đại. Chúng tôi phải tự hào và vui mừng vì có cậu ấy trong đội hình".

Greenwood đang có khởi đầu tốt tại Marseille. Cựu sao MU ghi được 9 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 13 trận đấu tại giải quốc nội tính đến thời điểm hiện tại.

Theo Sofascore, Greenwood tung ra trung bình 3 cú sút/trận, trong đó có 1.5 cú sút đi trúng đích. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của anh ở mức 23%, cao nhất tại Marseille. Ngoài ra, Greenwood chỉ mất 123 phút để ghi 1 bàn cho Marseille, thống kê dẫn đầu CLB. Anh cũng đang là Vua phá lưới của Marseille ở giải quốc nội.

Hôm 2/12, Greenwood ghi bàn vào lưới AS Monaco trên chấm phạt đền, giúp Marseille giành thắng lợi 2-1. CĐV kỳ vọng tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục nỗ lực giúp Marseille có thêm chiến thắng. Đối thủ kế tiếp của CLB này là Saint-Etienne ở vòng 14 Ligue 1 vào ngày 8/12.

Một yếu tố quan trọng giúp Greenwood tỏa sáng tại Pháp là việc Marseille chủ động giúp anh "dành toàn bộ sự tập trung vào bóng đá", tránh nhắc lại những tranh cãi từ quá khứ. Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille cũng không tiếc lời khen ngợi cựu sao MU vì thái độ chuyên nghiệp.

"Những gì Getafe mô tả về Greenwood đã được xác nhận. Cậu ấy hòa nhập rất tốt và đang chứng tỏ giá trị của mình qua từng trận đấu," ông Longoria chia sẻ.

Hiện tại, Marseille đang kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain 7 điểm.

