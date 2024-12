Ivanka Trump gây chú ý ở lễ bốc thăm FIFA Club World Cup

Ivanka cùng con trai 11 tuổi Theodore và nghệ sĩ đoạt 8 giải Grammy, Gloria Estefan, là những người khởi động cho lễ bốc thăm diễn ra tại Miami, Mỹ. Ivanka xuất hiện và gây ấn tượng với bộ trang phục thanh lịch và vẻ đẹp rạng ngời. Chồng cô là Jared Kushner cũng xuất hiện ở hàng ghế khán giả.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi Ivanka xuất hiện. Một tài khoản viết trên X: "Ivanka có mặt ở lễ bốc thăm. Sau đó HLV Arsene Wenger đứng nhảy nhót. Tôi có nằm mơ không nhỉ?". CĐV khác lên tiếng: "Với nhan sắc này, cô ấy là người chiến thắng trong buổi lễ". Một người hâm mộ khác bình luận: "Đùa tôi à, không chỉ có Ivanka mà cả gia đình cô ấy cũng có mặt tại đây".

Đáng chú ý, tân Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cũng có màn xuất hiện đặc biệt trong video phát biểu của mình. Trong thông điệp gửi tới khán giả ở Miami, ông Trump ca ngợi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là một "người chiến thắng".

Nước chủ nhà Mỹ có hai đại diện góp mặt ở giải đấu, bao gồm Inter Miami ở bảng A (gặp Palmeiras, Porto và Al Ahly) và Seattle Sounders ở bảng B (gặp PSG, Atletico Madrid và Botafogo).

FIFA Club World Cup 2025 là lần đầu tiên trong lịch sử có sự tham gia của 32 đội bóng. Trước đây, giải chỉ có 7 đội tham dự, là các câu lạc bộ vô địch ở khắp các châu lục trên thế giới. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15/6/2025 đến 13/7/2025, tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Ở giai đoạn vòng bảng, 32 đội dự giải sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out. Thể thức của FIFA Club World Cup 2025 có phần tương tự World Cup trước đây.

Đội vô địch dự kiến nhận 100 triệu USD . Các đội góp mặt tại giải sẽ nhận khoảng 50 triệu USD , chưa bao gồm tiền thưởng thành tích.

