MU tìm kiếm thủ môn mới

Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn tại một đội bóng khác. Thủ thành 26 tuổi gia nhập "Quỷ đỏ" từ Fenerbahce năm 2023 nhưng chưa từng ra sân ở Premier League. Anh phải dự bị cho Andre Onana và mới chỉ có 3 lần bắt chính, tất cả đều ở các trận đấu cúp.

Manchester United buộc phải tìm kiếm thủ môn mới để trám vào khoảng trống do Bayindir để lại. Tom Heaton hiện là lựa chọn thứ 3 sau Onana và Bayindir. Heaton giàu kinh nghiệm và có thể xỏ găng thi đấu khi cần. Tuy nhiên, thủ môn này đã 38 tuổi, do đó, MU ưu tiên tìm kiếm một sự thay thế trẻ trung và dài hạn.

CLB chủ sân Old Trafford không thiếu sự lựa chọn, với nhiều cái tên tiềm năng được nhắm đến. Anthony Patterson, thủ môn trẻ của Sunderland, đang nhận được sự quan tâm từ MU. Nguồn tin tiết lộ tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton theo dõi sát Patterson và nhận định anh hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đội bóng.

Thủ môn 24 tuổi là trụ cột của Sunderland từ mùa giải 2021/22. Liverpool và Tottenham cũng dành sự quan tâm đến Patterson, nhưng MU được cho là bến đỗ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, Patterson có thể chờ đến cuối mùa giải để cân nhắc quyết định.

Sunderland cũng đang cạnh tranh suất thăng hạng lên Premier League và không muốn mất đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

Dù Patterson là mục tiêu hàng đầu, MU vẫn có loạt phương án khác nhờ mạng lưới tuyển trạch rộng khắp châu Âu. Nếu Bayindir chính thức bày tỏ nguyện vọng ra đi, "Quỷ đỏ" sẵn sàng hành động để mang về một sự thay thế chất lượng trong thời gian ngắn nhất.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.