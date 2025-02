Greenwood giờ ra sao

Tiền đạo 23 tuổi được cho là từ bỏ lối sống tiệc tùng và trở thành một người đàn ông của gia đình, tập trung vào bóng đá và cuộc sống riêng tư bên bạn gái Harriet Robson. "Cuộc sống của Greenwood bình dị, tránh xa ồn ào", Goal viết.

Greenwood từng được coi là tương lai của MU, nhưng sau cáo buộc tấn công bạn gái năm 2022, sự nghiệp của anh lao dốc. Dù các cáo buộc bị hủy bỏ năm 2023, áp lực từ dư luận và các tổ chức đấu tranh chống bạo lực gia đình khiến "Quỷ đỏ" buộc phải bán anh cho Marseille với giá 23,3 triệu bảng vào hè 2024.

Theo nguồn tin từ The Sun, Greenwood gần như không có cơ hội trở lại chơi cho một đội bóng Anh. "Lẽ ra Mason phải là tiền đạo số một của MU, nhưng thực tế là cậu ấy không còn đường lui. Cậu ấy từng khoác áo tuyển Anh một lần, và khả năng tái xuất là không có", nguồn tin khẳng định.

Tại Anh, Greenwood luôn phải đối mặt với sự săm soi, thậm chí bị gọi là “kẻ hiếp dâm” khi xuất hiện ở nơi công cộng. Tuy nhiên, tại Marseille, anh nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và không còn bị chỉ trích nặng nề như trước.

Greenwood và bạn gái Harriet vừa chào đón cô con gái thứ 2 tại Marseille, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ tận hưởng cuộc sống giản dị bên gia đình, từ chăm sóc con gái lớn Summer, cho đến tận hưởng những buổi đi dạo cùng vợ con.

Một nguồn tin cho biết: "Greenwood thích cuộc sống nước ngoài vì nó giúp gia đình cậu ấy có sự riêng tư hơn. Ở Tây Ban Nha hay Pháp, cậu ấy không còn bị nhận diện nhiều như khi còn ở Anh. Điều đó giúp Greenwood cảm thấy thoải mái hơn".

Dù Greenwood vẫn lo lắng khi ra ngoài một mình, nhưng tại Marseille, anh được các đồng đội hỗ trợ rất nhiều. Theo The Sun, ở Manchester, có thể những người xung quanh Greenwood không đặt lợi ích của anh lên hàng đầu. Nhưng tại Marseille, cầu thủ này dành phần lớn thời gian với đồng đội - những người trưởng thành và chín chắn hơn.

Mặc dù gây tranh cãi khi gia nhập Marseille, Greenwood dần chinh phục người hâm mộ nhờ phong độ trên sân cỏ. Chủ tịch CLB Pablo Longoria khẳng định: "Cậu ấy có thái độ chuyên nghiệp và chúng tôi tự hào khi có Mason trong đội".

HLV Roberto De Zerbi cũng lên tiếng bảo vệ học trò: "Tôi không quan tâm đến đời tư của cậu ấy, tôi chỉ quan tâm đến những gì cậu ấy thể hiện trên sân. Khi một cầu thủ gia nhập đội bóng, tôi coi cậu ấy như con trai mình".

Bất chấp sự nghiệp không còn theo đúng kỳ vọng ban đầu, Greenwood dường như đang tìm thấy sự ổn định tại Marseille, nơi anh có thể làm lại cuộc đời, tránh xa những thị phi và áp lực ở Anh.

