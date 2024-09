Greenwood đắt hàng

Theo Goal, Barcelona, ​​Atletico Madrid và Bayern Munich đều được cho là đã cử tuyển trạch viên đến theo dõi Greenwood thi đấu ở miền Nam nước Pháp mùa này. "Các đội bóng cảm thấy ấn tượng với những gì cầu thủ 22 tuổi thể hiện", Daily Mail viết thêm.

Hai CLB Tây Ban Nha đã theo dõi Greenwood thời điểm tiền đạo Anh khoác áo Getafe dưới dạng cho mượn mùa trước. Tuy nhiên, Barca và Atletico còn dè dặt nên không đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Greenwood ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Chỉ khi cầu thủ tỏa sáng ở Marseille, họ mới quan tâm trở lại.

Trong khi đó, Bayern tin rằng Greenwood có thể trở thành đối tác ăn ý với Harry Kane trên hàng công. Mọi thứ chỉ mới ở bước đầu, nhưng khả năng cao Greenwood không gắn bó lâu dài với Marseille. Truyền thông Anh nhận định Ligue 1 có thể là trạm trung chuyển để chân sút sinh năm 2001 gia nhập bến đỗ tốt hơn trong tương lai gần.

Cá nhân Greenwood trải qua thời gian hạnh phúc sau khi rời MU. Chân sút người Anh không để những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân và nhanh chóng chiếm trọn tình cảm người hâm mộ. Sau 4 vòng đấu ở Ligue 1, Greenwood ghi 5 bàn và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Hè 2024, Greenwood ký hợp đồng với đội bóng Pháp đến tháng 6/2029. MU thu về 30 triệu euro phí chuyển nhượng, kèm điều khoản nhận thêm 50% số tiền nếu Marseille bán Greenwood trong tương lai.

