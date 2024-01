Greenwood chỉ ra thần tượng của mình

Chia sẻ trên được Greenwood tiết lộ trong lúc tham gia chương trình hỏi nhanh đáp gọn của các bộ truyền thông Getafe mới đây. Lúc còn khoác áo Man Utd, tiền đạo người Anh cũng từng cho biết bản thân được truyền cảm hứng bởi hai huyền thoại Wayne Rooney và Ronaldo de Lima.

Chân sút 22 tuổi chia sẻ thêm sở thích cá nhân là chơi điện tử đồng thời bàn thắng đáng nhớ nhất từ khi chơi cho Getafe là pha lập công vào lưới Almeria. Đây là tình hướng Greenwood có bóng bên cánh phải, sau đó cắt vào trong và tung cú sút bằng chân trái như búa bổ làm tung lưới đối thủ.

Tới nay, Greenwood đã ghi 5 bàn cho Getafe sau 17 trận trên tất cả đấu trường. Tiền đạo người Anh cho biết rất hạnh phúc với cuộc sống ở Tây Ban Nha.

Hôm 12/1, trang chủ Getafe thông báo Greenwood trở thành chủ nhân của giải Cầu thủ hay nhất tháng 12. Đây cũng là giải cá nhân đầu tiên của tiền đạo người Anh ở cấp độ chuyên nghiệp.

Thời gian qua, báo chí đưa tin Getafe đang muốn mua đứt Greenwood. Thậm chí, đội bóng La Liga còn sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng bằng việc chi 40 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ lâu dài của chân sút 22 tuổi.

Tuy nhiên, Man Utd đã từ chối. Đội chủ sân Old Trafford được cho là vẫn đang tìm kiếm phương án để đưa Greenwood vượt qua sức ép từ dư luận, trở lại đội hình chính.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.