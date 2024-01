Greenwood có thể bị cấm 4-10 trận

"Greenwood có hành động phản ứng, giơ tay lên trời và thốt lên: 'Chết tiệt'. Sau khi bị truất quyền thi đấu, cầu thủ này đặt ngón tay vào thái dương, thực hiện cử chỉ lặp đi lặp lại như dấu hiệu không đồng tình với quyết định của trọng tài", Mundo Deportivo dẫn chi tiết được tường trình trong biên bản của trọng tài Jorge Figueroa sau trận Getafe thua 0-2 trước Vallecano thuộc vòng 19 La Liga hôm 3/1.

Cũng theo biên bản trận đấu, Greenwood phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chửi "Chết tiệt", sau khi trọng tài bỏ qua lỗi của cầu thủ Vallecano với cựu sao Man Utd.

Getafe cảm thấy bất bình khi chứng kiến Greenwood nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Hậu vệ Juan Iglesias chia sẻ trên mạng xã hội: "Ai tìm được video chỉ ra Greenwood nói 'Chết tiệt', tôi sẽ mời một bữa Mariscada (hải sản Tây Ban Nha)". HLV Jose Bordalas của Getafe cũng cho rằng Greenwood không hề chửi thề, nhấn mạnh tiền đạo người Anh là "cậu bé ngoan".

Ở trận đấu trên sân Cívitas Metropolitano, Getafe kết thúc 90 phút với chỉ 8 người trên sân. Ngoài Greenwood, Damián Suárez và Juanmi Latasa cũng bị truất quyền thi đấu. Trong đó, Damián Suárez được ghi trong biên bản trọng tài sau trận rằng xúc phạm trợ lý trọng tài.

Trong trường hợp vụ việc kể trên được xem xét lại và Ủy ban Kỷ luật của La Liga nhận ra những ngôn từ Greenwood và Damián Suárez nhắm đến trọng tài có nội dung không phù hợp hoặc nghiêm trọng, họ có thể bị cấm thi đấu 4-10 trận hoặc phạt tiền 602 đến 2.006 euro.

Greenwood sang Getafe theo bản hợp đồng cho mượn từ Man Utd. Tới nay, chân sút người Anh ghi 5 bàn. Hiện Greenwood được cho là quân bài được săn đón trên TTCN. Barcelona và Atletico Madrid nằm trong số những đội bóng lớn muốn chiêu mộ Greenwood trong thời gian tới.

