Greenfeed xây dựng tổ chức bền vững từ con người phù hợp

Doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm Greenfeed được tổ chức toàn cầu Great Place To Work vinh danh “Best Workplaces in Vietnam 2026” (Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026).

Greenfeed nằm trong top 10 khối doanh nghiệp lớn. Để hiện diện trong danh sách này, doanh nghiệp cần được trao chứng nhận “Great Place To Work” (Nơi làm việc xuất sắc) và vượt qua vòng đánh giá Culture Audit chuyên sâu. Đây là bộ tiêu chí phản ánh toàn diện văn hóa doanh nghiệp, từ mức độ tin cậy, khả năng lãnh đạo, giá trị có ý nghĩa, khả năng tổ chức phát huy tiềm năng của con người đến tinh thần đổi mới.

Đại diện Greenfeed tham dự lễ vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” ngày 26/5.

Từ tháng 7/2025, Greenfeed đạt chứng nhận “Great Place To Work” dựa trên khảo sát Trust Index độc lập hơn 2.400 nhân sự trong nước và khu vực cùng tham gia. Kết quả, 95% nhân sự đánh giá Greenfeed là nơi tuyệt vời để làm việc, cao hơn so với mức trung bình 59% của doanh nghiệp khác. Sau vòng chứng nhận, Greenfeed tiếp tục tham gia đánh giá Culture Audit và khẳng định vị thế top 10.

“Chúng tôi tin doanh nghiệp phát triển bền vững phải bắt đầu từ việc đầu tư vào con người và môi trường làm việc hạnh phúc. Khi nhân viên được phát triển, trao quyền, chăm sóc và truyền cảm hứng, họ sẽ tạo nên giá trị tích cực cho tổ chức và cộng đồng”, bà Nguyễn Tâm Trang - Phó chủ tịch Hội đồng điều hành, Tổng giám đốc Khối Nhân sự và Dịch vụ nơi làm việc - chia sẻ tại sự kiện.

Phía sau thành quả này là triết lý nhân sự Greenfeed theo đuổi trong nhiều năm: “Nuôi dưỡng tài năng - khởi sinh điều lành”. Từ triết lý này, doanh nghiệp định hướng phát triển con người dựa trên 3 trụ cột gồm: Chăm sóc chu toàn (care), Nuôi dưỡng nhân tài (grow) và Lan tỏa điều lành (share).

Ở trụ cột Chăm sóc chu toàn (care), Greenfeed phát triển chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên đánh giá xác thực thành tích công việc, đẩy mạnh chương trình đãi ngộ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ hàng năm.

Trong đó, từ 2023, chương trình Greencare được phát triển trên nền tảng kế thừa và mở rộng hoạt động chăm sóc nhân sự đã triển khai trước đó. Phúc lợi cơ bản như khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine cùng hoạt động nuôi dưỡng tinh thần như ngày gia đình Greenfeed Day, câu lạc bộ thể thao Outrace, team building được đầu tư toàn diện.

Tập thể Greenfeed tại giải Ironman Đà Nẵng.

Greenfeed cũng khuyến khích đội ngũ duy trì lối sống lành mạnh thông qua hoạt động thể chất, chăm sóc sức khỏe tâm - thân - trí - thần. Tháng 5, tại mùa giải Ironman Việt Nam 2026, Greenfeed có gần 80 vận động viên tham gia tranh tài, thuộc nhóm đội hình đông bậc nhất mùa giải. Trước đó nhiều tháng, vận động viên được tạo điều kiện luyện tập và dụng cụ thi đấu để sẵn sàng cho hành trình bứt phá.

Không dừng ở nội bộ, doanh nghiệp mở rộng sự chăm sóc đến gia đình nhân viên thông qua gói bảo hiểm tai nạn, sức khỏe và sinh mạng với quyền lợi cạnh tranh, cơ chế bồi thường thuận tiện.

Greenfeed triển khai cam kết Nuôi dưỡng nhân tài (grow) thông qua chương trình đào tạo Leader for Goodness (L4G) với 5 nhánh gồm GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts và G30+, tương ứng từng nhóm chuyên môn và giai đoạn phát triển.

Trung bình mỗi năm, doanh nghiệp tổ chức hơn 49.000 giờ đào tạo nâng cao năng lực với hơn 5.000 lượt tham gia. Greenfeed ứng dụng mô hình cá nhân hóa lộ trình phát triển nghề nghiệp, tạo điều kiện để mỗi cá nhân chủ động định hình con đường từ chuyên môn, quản trị đến đổi mới sáng tạo, xác lập mục tiêu theo từng giai đoạn.

Greenfeed hiện hợp tác hơn 40 trường đại học - cao đẳng. Mỗi năm, doanh nghiệp trao hơn 50 suất học bổng, tiếp nhận trung bình 400-500 thực tập sinh và thu hút trên 2.200 sinh viên tham gia hội thảo nghề nghiệp. Khi nhân sự mong muốn luân chuyển công tác, doanh nghiệp duy trì tinh thần đồng hành thông qua điều chuyển nội bộ, hỗ trợ kết nối tuyển dụng và tư vấn kỹ năng.

Ở trụ cột Lan tỏa điều lành (share), Greenfeed xây dựng văn hóa sẻ chia giữa những thành viên trong tổ chức và cộng đồng xung quanh, thông qua nhiều hoạt động nhân văn.

Trong nội bộ, doanh nghiệp triển khai chương trình phúc lợi “Chắp cánh ước mơ” từ 2015 nhằm hỗ trợ học phí, trao học bổng và hỗ trợ gia đình nhân viên gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Trong năm 2025, tổng kinh phí hỗ trợ đạt hơn 9,2 tỷ đồng . Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện được Greenfeed duy trì như nghĩa cử nhân đạo của đội ngũ. Cùng năm, chương trình thu hút hàng nghìn nhân viên tham gia, đóng góp hơn 1.900 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” trao quà tặng và học bổng cho con em nhân viên tại nhà máy Greenfeed Hưng Yên.

Mang chủ đề “The new business as usual” (Chuẩn mực kinh doanh mới), danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” tôn vinh tổ chức không ngừng đổi mới, xây dựng môi trường làm việc tin cậy và đưa con người vào chiến lược phát triển bền vững. Xếp hạng năm nay mở rộng ra 35 doanh nghiệp xuất sắc, gồm 10 doanh nghiệp lớn, 15 doanh nghiệp vừa và 10 doanh nghiệp nhỏ.

