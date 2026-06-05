Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Ngày 5/6, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ), đánh dấu thị trường thứ 5 sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

Lễ khai trương diễn ra tại New Delhi với sự tham dự của ông Rao Narbir Singh - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại, Môi trường - Rừng và Động vật hoang dã, Hợp tác quốc tế, Phúc lợi Quân nhân và Lực lượng Bán quân sự, Chính quyền bang Haryana; ông Virinder Sharma - Phó chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Chất lượng Không khí; cùng đại diện các cơ quan Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, đối tác chiến lược trong lĩnh vực ôtô, vận tải, năng lượng, tài chính, công nghệ, hạ tầng và dịch vụ.

Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ).

Sự kiện tổ chức vào Ngày Môi trường Thế giới (5/6), khẳng định tầm nhìn dài hạn của Green SM trong việc đưa di chuyển xanh trở thành phần thiết yếu của đời sống đô thị. Gia nhập thị trường Ấn Độ, Green SM mong muốn đa dạng hóa lựa chọn di chuyển chất lượng cao cho người dân, đồng thời tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ tài xế địa phương. Với mô hình thuần điện, Green SM cam kết đồng hành cùng đối tác và cộng đồng thúc đẩy giao thông hiện đại, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

Giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ Green SM Limo tại các khu vực trọng điểm thuộc Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi (Delhi NCR) và sẽ mở rộng phạm vi hoạt động theo giai đoạn. Green SM Limo được vận hành bằng VinFast Limo Green, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ được phát triển riêng cho dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao. Với không gian rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và không phát thải, Green SM Limo đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng.

Green SM Limo được vận hành bằng VinFast Limo Green.

Mỗi xe đều được trang bị nước uống, khăn ướt và tiện ích khác nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Phương tiện cũng được trang bị hệ thống an toàn Secure-to-Safe (S2S), gồm camera trong và ngoài xe, ứng dụng công nghệ AI và các nút hỗ trợ khẩn cấp dành cho cả tài xế và hành khách.

Đằng sau mỗi chuyến xe còn là đội ngũ bác tài Xanh được đào tạo bài bản về vận hành xe điện, an toàn giao thông và kỹ năng phục vụ. Mỗi bác tài đều đại diện cho các giá trị an toàn, tận tâm, chuyên nghiệp, trung thực và trách nhiệm trong từng chuyến đi.

Ngoài ra, “Ride 5 Star” còn là cam kết dịch vụ của Green SM Limo, được tạo nên từ chất lượng xe, độ an toàn, tác phong phục vụ và trải nghiệm khách hàng, nhằm mang lại hành trình thoải mái, an tâm nhất.

Green SM Limo mang đến cam kết dịch vụ “Ride 5 Star” (Chuyến đi tiêu chuẩn 5 sao).

Khách hàng tại Ấn Độ có thể đặt xe qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play, liên hệ tổng đài hoặc đón xe trực tiếp tại các khu vực Green SM hoạt động. Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 50%, tối đa 250 INR cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng.

Green SM cũng chào đón 5 đối tác chiến lược đến từ các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ gia nhập Green Alliance Frontier - nền tảng kết nối doanh nghiệp xanh tiên phong cùng chung cam kết phát triển bền vững trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu GSM, cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường di chuyển quan trọng hàng đầu thế giới. Quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh và tinh thần đổi mới mạnh mẽ đang mở ra nhiều cơ hội cho tương lai giao thông xanh. Chúng tôi đến Ấn Độ với sự tôn trọng và tin tưởng vào tiềm năng dài hạn lẫn cam kết đồng hành cùng đối tác địa phương. Green SM mong muốn mang đến những chuyến đi thuần điện chất lượng cao, đồng thời góp phần mở rộng lựa chọn di chuyển an toàn, đáng tin cậy và bền vững hơn cho người dân. Chúng tôi tin rằng niềm tin luôn là nền tảng quan trọng nhất để thương hiệu phát triển bền vững. Đó cũng là điều Green SM mong muốn xây dựng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng tại Ấn Độ trong nhiều năm tới”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu GSM, phát biểu tại sự kiện.

Việc ra mắt Green SM Limo tại Ấn Độ tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế của Green SM, đồng thời đưa mô hình di chuyển thuần điện cùng các tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng đến với người dùng tại nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới.