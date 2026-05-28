Green Skyline trở thành ‘điểm đến tương lai’ nhờ 7 động lực phát triển

Sở hữu vị trí giao thoa giữa TP.HCM và Đồng Nai, hưởng lợi từ hạ tầng tỷ USD cùng sự dịch chuyển dân cư, Green Skyline đang nổi lên như “điểm đến tương lai” ở đông bắc TP.HCM.

Khi quỹ đất khu đông TP.HCM dần cạn kiệt và giá cao, vùng “tam giác vàng” giao thoa giữa TP.HCM, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai trở thành tọa độ được quan tâm trên thị trường.

Nổi bật trong làn sóng ly tâm này là dự án Green Skyline do TBS Land làm chủ đầu tư - tổ hợp quy mô 1,32 ha gồm 4 tòa tháp cao 28-40 tầng thuộc quần thể khu đô thị Green Square.

“Trạm dừng chân” của công dân toàn cầu

Nằm tại giao điểm Quốc lộ 1K, đường GS1, GS5, Green Skyline sở hữu đến 3 mặt tiền giữa khu vực đã phát triển ổn định. Dự án còn toạ lạc tâm điểm kết nối hai TP trực thuộc Trung ương là TP.HCM và Đồng Nai. Chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển qua Quốc lộ 1K hay metro số 1, cư dân có thể dễ dàng đi làm tại khu vực trung tâm TP.HCM giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực sau giờ làm.

Sở hữu 3 mặt tiền và nằm ngay nút giao của trung tâm kinh tế, Green Skyline mở ra triển vọng khai thác cho thuê với tệp khách chuyên gia nước ngoài.

Thuận tiện đến Khu công nghệ cao TP.HCM (tập trung các tập đoàn toàn cầu), liền kề hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn tại Bình Dương (cũ), Đồng Nai, dự án thừa hưởng tệp khách hàng ngoại quốc có tiêu chuẩn sống khắt khe.

Đối với công dân toàn cầu, căn hộ có cự ly di chuyển hợp lý đến nơi làm việc, đồng thời sở hữu không gian sống biệt lập kiểu “city resort” như Green Skyline là ưu tiên hàng đầu. Điều này mở ra kênh khai thác cho thuê với biên độ sinh lời hấp dẫn và bền vững. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp, chuẩn mực vận hành 5 sao tại khu vực cửa ngõ còn thưa thớt, dự án góp phần “giải khát” cho thị trường cho thuê dài hạn.

7 động lực định hình vị thế tương lai

Là dự án được phát triển theo chiến lược “xây gần xong mới bán”, Green Skyline gây ấn tượng với hơn 500 sản phẩm được đón nhận ngay ngày đầu mở bán. Thành công này được bảo chứng bởi 7 bệ phóng hạ tầng và quy hoạch vĩ mô mang tính chiến lược.

Lực đẩy đầu tiên đến từ áp lực giá nhà và môi trường “chật hẹp” tại trung tâm TP.HCM, kết hợp cùng chính sách siết chặt nhà cao tầng vùng lõi đang đẩy mạnh xu hướng “sống ly tâm” về khu vực cận kề. Song song đó, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Đồng Nai tạo cú hích lớn cho dòng vốn đầu tư, biến trục giao thoa nơi Green Skyline tọa lạc thành tâm điểm đón đầu dòng cư dân lẫn dòng tiền dịch chuyển.

Về hạ tầng, dự án sở hữu lợi thế độc quyền khi án ngữ mặt tiền Quốc lộ 1K - hành lang kinh tế đắt giá kết nối thẳng vào đại lộ Phạm Văn Đồng. Theo chủ trương của TP.HCM, Quốc lộ 1K được quy hoạch mở rộng và chuyển thành đường nội thành khi Vành đai 3 khép kín. Điều này giúp giảm tải áp lực giao thông, hạn chế kẹt xe.

Đáng chú ý, Green Skyline còn nằm trong khu đô thị Green Square rộng 39 ha được TBS Land phát triển nhiều năm. Việc thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng đồng bộ và cộng đồng tri thức sầm uất sẵn có mang lại sức sống nội tại cho Green Skyline ngay trước thềm bàn giao.

Không gian sống chuẩn “city resort” tại Green Skyline với mật độ xây dựng chỉ hơn 36%.

Nằm tại giao điểm kết nối giữa khu đô thị ĐH Quốc gia và Khu công nghệ cao, Green Skyline dễ dàng tiếp cận tệp khách hàng tri thức như giảng viên, chuyên gia và kỹ sư cấp cao - bảo chứng cho nhu cầu ở thực lẫn cho thuê dài hạn. Đặc biệt, cú hích từ tuyến metro số 1 nối dài và mạng lưới hạ tầng hướng về sân bay quốc tế Long Thành hứa hẹn gia tăng tiềm năng cho khu vực.

Mảnh ghép cuối cùng là hệ sinh thái thương mại dịch vụ quy mô lớn bao quanh. Đối diện đại siêu thị Go! Dĩ An và sát bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, Green Skyline mở ra phong cách sống “một bước xuống phố”. Ngoài ra, phân khu thương mại dịch vụ của khu đô thị Green Square dự kiến khởi công thời gian tới hứa hẹn nâng tầm vị thế dự án.

Tiện ích nội khu cũng được TBS Land khéo léo thiết kế với khối đế thương mại đầy đủ dịch vụ thiết yếu, không gian “city resort” tại tầng 3 và khu vực thiền định, ngắm view thành phố từ tầng 20 cho giây phút nghỉ ngơi thư giãn khi về nhà.

Toàn bộ dự án đã cất nóc, đang hoàn thiện để bàn giao vào năm 2026. Không phải lời hứa trên giấy, Green Skyline là sản phẩm hiện hữu khách hàng có thể trải nghiệm. Với động lực từ bài toán hạ tầng, Green Skyline là “điểm đến” hứa hẹn cho nhà đầu tư với biên độ tăng giá của khu đông TP.HCM, đồng thời trở thành giải pháp an cư cho cư dân mong muốn có tổ ấm “đáng sống” giữa tâm điểm của hai thành phố trực thuộc Trung ương là TP.HCM và Đồng Nai.