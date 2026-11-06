Grealish tiếp tục bị Everton loại khỏi đội hình

Jack Grealish tiếp tục không được Everton sử dụng sau án kỷ luật vì bỏ tập, trong bối cảnh tương lai của anh tại Premier League ngày càng khó đoán.

Grealish tiếp tục vắng mặt trước Coventry sau khi Everton kỷ luật anh vì bỏ một buổi tập không phép.

HLV David Moyes xác nhận Grealish sẽ không góp mặt khi Everton tiếp Coventry City rạng sáng 7/11. Tiền vệ 31 tuổi vẫn đang chịu hệ quả từ vụ vi phạm kỷ luật nội bộ xảy ra cuối tháng 10.

“Jack chưa sẵn sàng. Tôi không muốn nói cụ thể kế hoạch, nhưng chúng tôi sẽ sớm làm việc lại với cậu ấy”, HLV Moyes cho biết trong buổi họp báo trước trận. Khi được hỏi liệu quãng nghỉ quốc tế sắp tới có giúp hai bên giải quyết vấn đề, HLV Everton chỉ trả lời ngắn gọn rằng mọi chuyện vẫn phải chờ thêm.

Grealish bị kỷ luật sau khi vắng mặt ở một buổi tập mà không được CLB cho phép. Anh sau đó không góp mặt trong hai trận liên tiếp gặp Newcastle tại League Cup và Premier League, dù đã trở lại tập luyện cùng đội tại Finch Farm.

Trước đó, Grealish cũng ngồi ngoài trận thua Arsenal ngày 24/10 vì được thông báo là bị ốm. Việc tiếp tục vắng mặt trước Coventry khiến quãng thời gian không thi đấu của anh kéo dài thêm, trong khi Everton lại vừa có hai chiến thắng liên tiếp mà không cần tới cầu thủ đang được mượn từ Manchester City.

Câu chuyện càng gây chú ý khi truyền thông Anh đưa tin Grealish có hai đêm đi chơi liên tiếp trước thời điểm bị kỷ luật. Theo The Sun, anh tham dự một buổi karaoke ở London sau lễ trao giải Pride of Britain, rồi xuất hiện tại một quán rượu ở Wilmslow vào tối hôm sau cùng Jordan Pickford, Tyler Dibling và Kyle Walker.

Tuy nhiên, Everton chưa từng khẳng định những buổi đi chơi này là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới án phạt. Lý do chính thức vẫn là việc Grealish bỏ buổi tập không phép.

Moyes trước đó nhấn mạnh Everton có những tiêu chuẩn rõ ràng về hành vi trong lẫn ngoài sân cỏ, đồng thời hoàn toàn ủng hộ cách CLB xử lý vụ việc.

Everton chưa liên hệ án phạt với những buổi đi chơi của Grealish, dù truyền thông Anh cho biết anh có hai đêm tiệc tùng trước đó.

Rắc rối đến vào thời điểm Grealish rất cần một mùa giải ổn định để lấy lại vị thế. Anh trở lại Everton theo dạng cho mượn mùa thứ hai sau khi không còn nằm trong kế hoạch chính tại Man City. Mùa này, Grealish mới có sáu lần ra sân, chưa ghi bàn hay kiến tạo, trong khi hợp đồng với đội chủ sân Etihad đang bước vào năm cuối.

Cựu tuyển thủ Anh Andy Townsend cho rằng Grealish vẫn còn khả năng tìm lại phong độ, nhưng trước hết phải xác định rõ mình muốn gì ở phần còn lại của sự nghiệp. Theo Townsend, cầu thủ từng khiến Man City chi 100 triệu bảng đã đánh mất phần nào tốc độ, sự trực diện và khả năng tạo đột biến từng giúp anh nổi bật tại Aston Villa.

Moyes vẫn để ngỏ khả năng đưa Grealish trở lại sau đợt tập trung đội tuyển. Nhưng khi Everton liên tục giành kết quả tốt trong thời gian anh vắng mặt, áp lực lên tiền vệ 31 tuổi rõ ràng lớn hơn: cơ hội vẫn còn, còn vị trí thì không còn được đảm bảo.