Grealish tiệc tùng hai đêm liên tiếp

Jack Grealish bị phanh phui hai đêm liên tiếp uống rượu, ca hát cùng bạn bè trước khi bị Everton gạch tên vì vấn đề kỷ luật.

Grealish tiệc tùng thâu đêm trước khi bị Everton gạch tên.

Theo The Sun, sự việc diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10. Cầu thủ hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Man City bắt đầu cuộc vui sau lễ trao giải Pride of Britain tại khách sạn Grosvenor House ở London.

Sau buổi lễ, cầu thủ 31 tuổi cùng một số người bạn ghé quán karaoke BAM Karaoke Box tại khu Victoria. Nhóm này ở lại đến tận rạng sáng, uống rượu, ca hát và chỉ ra về khi đêm đã rất muộn.

Một nhân chứng kể lại: "Jack có tâm trạng rất vui vẻ sau lễ trao giải. Cậu ấy cùng vài người bạn đến BAM khá muộn, uống vài ly, hát một số bài rồi rời đi vào sáng sớm. Trông Jack thực sự rất tận hưởng khoảng thời gian đó".

Sáng hôm sau, Grealish trở về khu vực Tây Bắc nước Anh và được cho là vẫn tham gia buổi tập cùng Everton. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, anh tiếp tục xuất hiện tại quán bar Ireland The Mucky Pup ở Wilmslow, Cheshire.

Tại đây, Grealish gặp gỡ một số người bạn, trong đó có các đồng đội Jordan Pickford, Tyler Dibling và cựu đồng đội ở Man City, Kyle Walker. Nhóm cầu thủ theo dõi trận đấu giữa PSG và Barcelona trong một phòng riêng phía sau quán. Theo lời một nhân chứng, bầu không khí khá sôi động và nhiều đồ uống có cồn được sử dụng.

Grealish được biết đến là cầu thủ có thói quen tiệc tùng.

Đáng chú ý, các cầu thủ Everton được nghỉ tập vào ngày thứ tư, ngay sau buổi tối Grealish xuất hiện tại quán bar. Dù vậy, chuỗi hoạt động giải trí của tiền vệ người Anh nhanh chóng gây chú ý khi Everton thông báo loại anh khỏi đội hình vì vấn đề kỷ luật.

Trước đó, Grealish cũng vắng mặt trong trận gặp Arsenal với lý do bị ốm. Đến trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh gặp Newcastle, anh tiếp tục không được đăng ký thi đấu.

HLV David Moyes xác nhận quyết định loại Grealish xuất phát từ phía CLB và ông hoàn toàn ủng hộ. Hiện Everton chưa xác nhận liệu cầu thủ sinh năm 1995 có được trở lại đội hình trong chuyến làm khách trước Newcastle vào rạng sáng 3/11 hay không.