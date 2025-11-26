GRDP 2025 của Hà Nội tăng 8,5%, đặt mục tiêu 11% năm 2026

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố, UBND TP. Hà Nội báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2025 với GRDP ước đạt 8,5%, thu ngân sách vượt 600 nghìn tỷ đồng.

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng GRDP 11%.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. GRDP 8,5%, thu ngân sách 641,7 nghìn tỷ đồng , vượt 124,9% dự toán; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng; 32.400 doanh nghiệp mới; CPI ước tăng 3,6-4,1%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT 99,75%; BHYT đạt 95,95%. Đầu tư xã hội 594,7 nghìn tỷ đồng , vốn FDI 4,1 tỷ USD .

Thực hiện “3 khâu đột phá”, cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thủ tục đầu tư công, nâng cao năng suất và hiệu quả điều hành; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh hướng mục tiêu năm 2026-năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng GRDP 11%; trong đó dịch vụ tăng 11,1%, công nghiệp tăng 9,5%; xây dựng tăng 12,8%; nông nghiệp tăng 4,3%. Đầu tư xã hội phấn đấu 730 nghìn tỷ đồng .

Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp trọng tâm, hoàn thiện tổ chức bộ máy, thể chế, hạ tầng số, phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng 5 trục phát triển, các dự án hạ tầng trọng điểm (Khu đô thị Olympic, Trục sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo, đường nối sân bay Gia Bình, vành đai 4), phát triển dịch vụ, thương mại điện tử, logistics; khắc phục 5 điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị.

Tích cực đổi mới sáng tạo, chỉ số đổi mới sáng tạo tiếp tục dẫn đầu cả nước, thúc đẩy nền kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.