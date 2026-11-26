Chiến dịch “Quán tốt bụng” của Grab dự kiến tặng hơn 100.000 bữa ăn đến đối tác tài xế tại 6 tỉnh, thành phố, với sự chung tay của cộng đồng đối tác thương nhân.

Grab Việt Nam và cộng đồng đối tác thương nhân tiếp tục triển khai chiến dịch “Quán tốt bụng” từ nay đến hết 13/12 tại 6 tỉnh, thành phố. Hoạt động góp phần san sẻ vất vả thường ngày của bác tài, đồng thời là lời tri ân gửi đến đối tác tài xế miệt mài sau tay lái mỗi ngày.

Những bữa ăn tiếp sức bác tài sau tay lái

Trong khuôn khổ chiến dịch, Grab phối hợp đối tác thương nhân mang đến bữa ăn ngon, đủ chất cho đối tác tài xế, thông qua mã ưu đãi trị giá 50.000 đồng. Mỗi “Quán tốt bụng” cũng là điểm dừng chân để bác tài nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng giữa giờ làm việc.

Grab tiếp sức bác tài với hơn 100.000 bữa ăn từ các “Quán tốt bụng”.

Để thuận tiện cho bác tài nhận phần ăn, Grab kết nối và hỗ trợ đối tác thương nhân gửi tặng bữa ăn qua ứng dụng Grab. Ưu đãi được gửi vào tài khoản người dùng Grab của đối tác tài xế. Sau khi nhận ưu đãi, bác tài có thể đặt món tại các quán thuộc bộ sưu tập “Quán tốt bụng” trên GrabFood, chọn hình thức “Lấy tại quán” và áp dụng ưu đãi.

Chị Nguyễn Phương Thanh, chủ cửa hàng phở Cổ (Đà Nẵng), chia sẻ: “Quán tôi chủ yếu bán trên GrabFood nên ngày nào cũng có bác tài ghé lấy đơn. Nhìn các bác tài chạy xe cả ngày, nhiều khi đến giờ ăn vẫn còn tất bật với đơn hàng, tôi cũng muốn làm gì đó để động viên mọi người. Khi biết đến chương trình ‘Quán tốt bụng’, tôi đăng ký tham gia ngay. Vừa rồi quán đã gửi tặng hơn 100 suất ăn, thấy các bác tài vui vẻ ghé nhận, tôi cũng vui lây”.

Các bác tài Grab hào hứng nhận bữa cơm ngon từ “Quán tốt bụng”.

Chị Trương Thị Thùy Trang, đối tác tài xế Grab tại TP.HCM, chia sẻ: “Hồi tháng 5 nắng nóng, tôi có ghé mấy ‘Quán tốt bụng’ để lấy nước mát trong lúc chạy xe. Lần này nghe chương trình quay lại, còn có thêm suất ăn cho tài xế nên tôi vui lắm. Chạy xe cả ngày, nhiều khi mải nhận đơn nên tôi cũng không ăn uống đúng giờ. Được các quán gửi một bữa cơm ngon như vậy, vừa đỡ được một khoản chi phí, vừa thấy ấm lòng vì Grab và các quán vẫn quan tâm đến anh chị em tài xế”.

Trước đó, vào tháng 5, Grab đã triển khai chiến dịch “Quán tốt bụng” với hơn 1.600 điểm tiếp sức trên toàn quốc, cung cấp nước mát, khăn lạnh miễn phí và một số tiện ích khác dành cho đối tác tài xế.

Người dùng Grab cũng có thể lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng cách ủng hộ “Quán tốt bụng” đang chung tay chăm lo cho bác tài. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, người dùng có cơ hội nhận ưu đãi 10.000 đồng khi đặt món tại các quán thuộc bộ sưu tập “Quán tốt bụng” trên GrabFood, với số lượng ưu đãi giới hạn mỗi ngày.