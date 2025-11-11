Góp ý dự thảo văn kiện: Phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Lạng Sơn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV, nhấn mạnh chiến lược kinh tế-xã hội phải phù hợp quy hoạch vùng, phát huy lợi thế địa phương và ứng dụng khoa học công nghệ.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN.

Nghiên cứu nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đánh giá, dự thảo các văn kiện đã khái quát đầy đủ những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới đất nước và thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Từ đó đề ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển đất nước toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Cử tri cho rằng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với không gian mới sau sáp nhập, phù hợp quy hoạch vùng, quốc gia và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sát hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương mới có thể khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, mang lại hiệu quả thiết thực...

Xây tiền đề vững chắc

Cán bộ đảng viên, nhân dân trong tỉnh đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta đã vững vàng lãnh đạo đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, tiềm lực và sức cạnh tranh được nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, gắn liền giữa “xây” và “chống.” Đây là những tiền đề vững chắc để đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Nghiên cứu dự thảo các văn kiện, chị Lương Bích Loan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn vui mừng khi kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới.

Tăng trưởng kinh tế cao là minh chứng rõ nét nhất, thể hiện Việt Nam đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể; tranh thủ được mọi điều kiện thuận lợi ở trong và ngoài nước để vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được thành tựu nổi bật trong bối cảnh chịu tác động lớn của nhiều yếu tố như: suy thoái kinh tế thế giới, dịch bệnh, thiên tai...

Chị Lương Bích Loan đặc biệt ấn tượng với chỉ số phát triển con người (HDI) đã tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm nước phát triển con người cao; chỉ số xếp hạng hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ, xếp thứ 46/143 quốc gia.

“Đây là những chỉ số quan trọng đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này cũng là căn cứ để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và từng địa phương phù hợp với mục tiêu lấy con người là trung tâm của sự phát triển,” chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính... là rất phù hợp.

Vì ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, đời sống sẽ tạo ra năng suất, hiệu quả cao, rút ngắn khoảng cách phát triển. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng, Nhà nước cần có thêm các chính sách đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng viễn thông tương ứng ở những xã miền núi, biên giới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều vùng “lõm sóng,” hạ tầng, trang thiết bị máy móc chưa đồng bộ, hoặc thiếu và yếu, không thể hiện thực hóa được các mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Do đó, để ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, phục vụ đời sống, Trung ương, địa phương cần ưu tiên, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; lấy đoàn viên thanh niên làm hạt nhân đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng với đó, Nhà nước dành nguồn vốn vay ưu đãi, tăng vốn vay, đơn giản hóa thủ tục tiếp cận vốn với những mô hình, dự án phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Cơ quan chuyên môn mở nhiều khóa bồi dưỡng, hướng dẫn, xây dựng mô hình điểm ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả thực tế, qua đó nhân rộng để thu hút ngày càng nhiều người tham gia...

Vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn nhất trí với mô hình tăng trưởng, xác định việc phát huy đầy đủ vai trò, chức năng của các khu vực kinh tế; trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh liên kết vùng, cơ cấu lại không gian phát triển; huy động mọi nguồn lực, động lực để tăng trưởng... là cơ sở để các địa phương hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp.

Tuy vậy, thực tế cho thấy cần đẩy mạnh liên kết, mở rộng và cơ cấu lại không gian phát triển của nền kinh tế phù hợp với hệ thống hành chính mới. Về cơ cấu lại nền kinh tế, theo ông Dũng cần bổ sung, nhấn mạnh việc phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế.

Trong đó, phát triển kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực; kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh tế khác giữ vai trò quan trọng.

Hiện nay, các xã sau khi sáp nhập có quy mô lớn hơn, mở ra không gian phát triển mới, song với các xã miền núi, biên giới, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông; có thêm các chương trình hỗ trợ ưu đãi về vốn giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đồng thời, Nhà nước cần xem xét, ban hành những chính sách giữ chân thanh niên, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Thầy Nông Văn Phú, giáo viên Trường Tiểu học Khuất Xá 1, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN.

Cơ quan chuyên môn rà soát lại quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với bối cảnh mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, điều chỉnh các tiểu dự án trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với thực tế nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

Thầy Nông Văn Phú, giáo viên Trường Tiểu học Khuất Xá 1, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn tâm đắc với dự thảo báo cáo chính trị khi xác định: Hiện đại hóa giáo dục đại học, có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội đối với đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục...

Những nội dung này có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước chuyển của nền giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, thể lực và phẩm chất người học; chuẩn hóa chất lượng giáo dục.

Theo thầy Nông Văn Phú, với một tỉnh miền núi, còn nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước cần nghiên cứu, xem xét ban hành các chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút và giữ chân giáo viên giỏi; đầu tư đồng bộ trường lớp, trang thiết bị dạy học hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và kỹ năng sống.

“Cùng với chính sách tăng lương cho giáo viên, vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Tại tỉnh Lạng Sơn sẽ xây dựng 11 ngôi trường khang trang, hiện đại ở các xã biên giới. Đây là những dự án rất ý nghĩa, góp phần giảm bớt khó khăn cho các xã biên giới, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, việc tăng lương giúp thầy cô giáo có thêm điều kiện nâng cao cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu, nhiệm vụ mới,” thầy Phú khẳng định.