Dùng 5G có 'tốn' hơn 4G?

Với giá cước cao hơn gấp đôi, đổi lại, tốc độ mạng 5G nhanh hơn nhiều lần so với 4G. Dung lượng nhận được cũng nhiều hơn gấp 8 lần.

Viettel đã trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G tại Việt Nam. Ảnh: TK.

Viettel là nhà mạng đầu tiên chính thức thương mại hóa 5G. Hiện, nhà mạng này cung cấp 19 gói cước 5G cho người dùng cá nhân với chi phí từ 135.000-480.000 đồng cho trả trước và từ 200.000-2 triệu đồng cho trả sau. So với gói cước 4G, mức giá này gần như gấp đôi.

Đổi lại, gói cước 4G của Viettel thường giới hạn dung lượng từ 15-150 GB/tháng. Còn các gói 5G có thể cung cấp dung lượng lên đến 600 GB/tháng cho người dùng trả trước và 1.500 GB/tháng cho người dùng trả sau.

Với gói cước 5G thấp nhất có giá 135.000 đồng/tháng, người dùng nhận được 4 GB dữ liệu mỗi ngày, tương đương 120 GB/tháng. Trong khi đó, gói cước 4G thấp nhất - ST70K - chỉ cung cấp 15 GB/tháng với mức giá 70.000 đồng. Như vậy, dung lượng người dùng nhận được khi sử dụng 5G cao gấp 8 lần so với 4G.

Hay gói cước N300 với giá 300.000 đồng/tháng cho phép người dùng truy cập 300 GB dữ liệu, miễn phí 60 phút gọi nội mạng, 200 phút gọi ngoại mạng và các tiện ích khác như 70 GB lưu trữ đám mây, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook và Spotify. Trong khi đó, gói 4G với giá tương đương chỉ cung cấp 150 GB, bằng một nửa dung lượng gói 5G.

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2025, tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam sẽ được phủ sóng 5G. Ảnh: Ngô Minh.

Với người dùng phổ thông, mức giá gói cước 5G cao hơn hẳn so với 4G có thể khiến họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Nếu chỉ có nhu cầu sử dụng cơ bản như lướt web, mạng xã hội hoặc xem video trực tuyến, gói 4G vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

Nhưng nếu bạn thường xuyên xem video ở chất lượng cao, chơi game trực tuyến hoặc làm việc với các ứng dụng yêu cầu kết nối tốc độ cao, 5G sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngoài ra, một trong những điểm người dùng thắc mắc là liệu việc chuyển đổi từ 4G sang 5G có phức tạp không. Theo thông tin từ Viettel, người dùng hiện tại không cần phải đổi SIM khi chuyển sang sử dụng mạng 5G.

Viettel đã triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (Non-Stand Alone) và SA (Stand Alone), mở rộng phạm vi sử dụng và tối ưu hóa khả năng truy cập của người dùng. Do đó, người dùng không cần phải đổi SIM để sử dụng 5G, chỉ cần thiết bị hỗ trợ công nghệ này là có thể kết nối ngay lập tức.

Tuy nhiên, để tận hưởng tối đa tốc độ kết nối của 5G, bạn cần sở hữu điện thoại hỗ trợ công nghệ 5G. Hiện tại, những hãng smartphone phổ biến, như Samsung, Apple, OPPO, Xiaomi, Vivo, Honor… đều có nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ 5G tại Việt Nam.

Người dùng có thể tìm mua các thiết bị có trang bị chuẩn kết nối mới thông qua hệ thống đại lý chính hãng hoặc kênh trực tuyến. Khởi điểm từ vài triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một chiếc điện thoại có hỗ trợ 5G.

Song, chỉ các máy chính hãng, có chứng nhận hợp quy mới dùng được 5G tại Việt Nam. Trong khi đó, khác biệt về tiêu chuẩn sóng giữa các thị trường có thể khiến nhiều máy xách tay không thể sử dụng công nghệ kết nối mới với các nhà mạng Việt Nam.

Sau Viettel, các nhà mạng khác như VinaPhone và MobiFone cũng đang chuẩn bị ra mắt các dịch vụ 5G trong thời gian tới. Nhà mạng VinaPhone cho biết đơn vị này đang triển khai chương trình trải nghiệm 5G miễn phí từ 13/10-15/11. Khi hoạt động tại các khu vực đã có sóng 5G, thuê bao VinaPhone sẽ nhận được tin nhắn thông báo mời trải nghiệm dịch vụ miễn phí.