Gói bột trắng gây náo động căn cứ không quân Mỹ

Một gói bưu kiện chứa chất bột trắng khả nghi khiến nhiều binh sĩ tại Căn cứ Không quân Andrews, bang Maryland, Mỹ, gặp vấn đề sức khỏe.

Một cổng ra vào Căn cứ Không quân Andrews. Ảnh: New York Post.

Căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland, Mỹ, vừa thông báo không có binh sĩ nào phải nhập viện sau khi gặp vấn đề sức khỏe vì tiếp xúc với bưu kiện chứa bột trắng khả nghi.

Trước đó, ngày 6/11, một gói bưu kiện chứa chất bột trắng khả nghi khiến nhiều binh sĩ tại căn cứ không quân Andrews gặp vấn đề sức khỏe ở tình trạng nhẹ. Toàn bộ những người bị ảnh hưởng đã được kiểm tra y tế và được xác nhận trong tình trạng sức khỏe ổn định, không cần nhập viện.

Theo New York Post, khi một người trong căn cứ không quân mở gói hàng trên, ngay lập tức một số người khác ở gần có triệu chứng khó chịu, họ liền được đưa tới Trung tâm Y tế Malcolm Grow trong căn cứ để kiểm tra sức khỏe.

“Những người này đã được đội ngũ y tế của căn cứ khám và chăm sóc sức khỏe, đến khi họ được xác định đã ở vào trạng thái ổn định, họ liền được cho xuất viện ngay trong ngày”, đại diện căn cứ cho biết trong thông cáo mới cập nhật.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng phản ứng khẩn cấp của căn cứ đã thiết lập hàng rào an ninh, sơ tán toàn bộ hai tòa nhà liên thông với khu vực gói hàng vừa được mở, nhằm đề phòng nguy cơ lây nhiễm hoặc tiếp xúc với chất nguy hiểm.

“Đội phản ứng nhanh đã được triển khai tới hiện trường và xác định không có mối đe dọa khẩn cấp, sau đó, các hoạt động tại căn cứ đã trở lại bình thường”, thông cáo cho biết thêm.

Kết quả xét nghiệm ban đầu từ đội xử lý chất độc không phát hiện bất kỳ chất nguy hiểm nào, song cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn vẫn đang được tiến hành để xác định nguồn gốc và thành phần của chất bột trắng.

Căn cứ quân sự Andrews là căn cứ không quân chiến lược nằm gần thủ đô Washington D.C., nơi đây có chuyên cơ Không lực Một, chiếc máy bay chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ.

Căn cứ này có mức độ bảo đảm an ninh rất cao, là nơi đón tiếp các phái đoàn cấp cao trong và ngoài nước.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc phát hiện gói bột trắng trong căn cứ có liên quan đến hoạt động khủng bố hay âm mưu tấn công, song một số cơ quan liên bang đã được thông báo để phối hợp điều tra kỹ lưỡng hơn.