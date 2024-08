Góc nhìn trào phúng về cuộc chạy đua lên vũ trụ

“Fly me to the moon” nhìn vào cuộc chạy đua lên vũ trụ những năm 1960 dưới lăng kính hài hước và đầy tính trào phúng.

Genre: Hài hước, Lãng mạn

Director: Greg Berlanti

Cast: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Nick Dillenburg, Anna Garcia...

Rating: 6.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Fly me to the moon (tựa Việt: Vụ bê bối ánh trăng) lấy bối cảnh những năm thập niên 1960, thời điểm NASA tập trung cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng lịch sử. Bộ phim do Greg Berlanti đạo diễn, dựa trên kịch bản được thai nghén bởi Rose Gilroy.

Nội dung phim xoay quanh cuộc chạy đua hàng không có thật trong lịch sử, song nhiều tình tiết đã được nêm nếm, tạo ra lời giải thích đầy tính châm biếm xoay quanh nghi vấn “Apolo 11 có thật hay không”. Bởi thời điểm chiến dịch diễn ra thành công, từng có thuyết âm mưu cho rằng cuộc hạ cánh của tàu Apollo 11 thực chất do NASA làm giả. Tất cả chỉ là “trò bịp” do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ dàn dựng, nhằm mục đích đánh bại Liên Xô trong cuộc đua lên vũ trụ.

Góc nhìn thú vị

Tiêu tốn hàng tỷ USD ngân sách, song vì vướng nhiều trục trặc, chiến dịch Apollo 11 ngày càng mất điểm trong mắt công chúng. Để cứu vãn thế cục, NASA quyết định thuê bậc thầy marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson thủ vai), với mục đích lôi kéo sự ủng hộ từ người dân.

Nhiệm vụ của Kelly Jones là tạo ra các video quảng cáo, nâng cao hình ảnh của NASA, đồng thời làm giả đoạn video tên lửa thành công phóng lên mặt trăng đề phòng trường hợp Apollo 11 thất bại. Trong quá trình này, cô nàng vướng không ít rắc rối cùng nhiều tình huống dở khóc dở cười khi đụng độ giám đốc điều hành Cole Davis (Channing Tatum).

Ngân sách phim lên đến 100 triệu USD .

Davis chịu trách nhiệm cho sự hoạt động suôn sẻ của chiến dịch. Trong khi cô ả Kelly với nhiều chiêu trò khiến cho công việc của anh trở nên xáo trộn. Từ chỗ “kỳ phùng địch thủ”, hoàn cảnh trớ trêu đó lại là chất xúc tác cho mối tình giữa họ đơm hoa.

Đề tài cuộc chạy đua lên vũ trụ từng xuất hiện trong không ít tác phẩm phim ảnh, phần lớn thuộc thể loại chính kịch, tiểu sử. Song đứa con tinh thần của Greg Berlanti nhìn vào chủ đề này qua lăng kính hài hước, lãng mạn hơn. Sự kết hợp hài hòa của chất liệu rom-com tạo nên kết cấu thú vị cho câu chuyện tình giữa bối cảnh đặc biệt.

Cole Davis sống thực tế, bộc trực, đầy nguyên tắc và khô khan. Trong khi Kelly lại là cô nàng bay bổng, giàu trí tưởng tượng với nhiều ý tưởng điên rồ nhưng đem lại hiệu quả bất ngờ.

Cole tin vào sự chính trực đến mức sai lầm, vậy nên anh chàng thường xuyên bất bình trước các quyết định của cô chuyên viên marketing thích “tô hồng” mọi thứ. Về phía Kelly, cô lại là một “chuyên gia thao túng” tâm lý với hàng loạt mánh khóe cao tay, khiến Cole phải vò đầu bứt tai vì rối trí.

Sự đối lập trong suy nghĩ, tính cách của bộ đôi như hai thỏi nam châm trái dấu. Dẫu vậy, chính đó lại là điều kiện để họ tìm thấy sự thú vị, cảm thấy bị thu hút bởi đối phương.

Ngoài câu chuyện tình nhiều màu sắc, Fly me to the moon còn đem đến góc nhìn thú vị về cách làm truyền thông, quảng cáo thời xưa, khi công nghệ chưa thực sự phổ biến và hiện đại. Qua tài nghệ đỉnh cao của Kelly Jones, phim mang đến cả lời tri ân lẫn sự châm biếm dí dỏm về cách thức hoạt động độc đáo trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị.

Scarlett Johansson cùng Channing Tatum bắt cặp ăn ý.

Diễn xuất duyên dáng che lấp điểm yếu kịch bản

Những màn tung hứng duyên dáng của của cặp diễn viên giàu kinh nghiệm Scarlett Johansson và Channing Tatum là yếu tố thu hút sự chú ý của người xem xuyên suốt bộ phim.

Channing Tatum cùng diện mạo điển trai, nóng bỏng hóa thân anh chàng CEO Cole Davis lịch lãm, đĩnh đạc đầy thu hút. Dù khó tính và bộc trực, nhân vật của Channing Tatum vẫn được mọi người tại NASA yêu mến. Nhân vật tạo được thiện cảm lớn nhờ tính cách trưởng thành, nghiêm túc song không hề khó gần. Cole say đắm Kelly, nhưng rồi lại phát hỏa vì những trò cô bày ra ngay những ngày đầu tiên đặt chân đến nơi anh làm việc.

Trong khi đó, Kelly dưới màn hóa thân của Scarlett Johansson là một cô ả tắc kè hoa có thể phá vỡ mọi quy tắc, dễ dàng thuyết phục người khác bằng những lời nói dối ngọt ngào. Thế nhưng, ẩn sau nhân vật “cái gì cũng giả” lại là một quá khứ đáng thương. Sự nhạy bén, khôn khéo trong mọi tình huống của nhân vật để lại ấn tượng tốt. Cô nàng lanh lợi, đáng yêu, dù nói bịa là bản năng nhưng sự quan tâm dành cho mọi người lại không hề giả dối. Sự tiết chế của Johansson giúp nhân vật hiện lên không ồn ào, vẫn tạo cảm giác dễ chịu.

Scarlett Johansson ghi điểm với diễn xuất duyên dáng.

Câu chuyện Fly me to the moon dễ xem, dễ tiếp cận, có góc nhìn trào phúng hài hước về cuộc đua lên mặt trăng. Song, phần kịch bản còn bộc lộ nhiều điểm trừ. Về bối cảnh, một điều đáng tiếc là yếu tố văn hóa cấp tiến và các cuộc đua công nghệ cuối những năm 1960 chưa hiện lên rõ nét.

Trong khi về nội dung, nhiều tình tiết lê thê, thừa thãi ở hồi 2 cùng một số đoạn hội thoại sáo rỗng khiến tác phẩm mất điểm. Khúc mắc trong tâm lý nhân vật đôi lúc được giải quyết quá vội vàng. Những vấn đề mà Cole đối mặt hầu hết chỉ xoay quanh công việc, nên dễ dàng được xử lý gọn ghẽ. Tuy nhiên với Kelly, các rắc rối mà cô phải giải quyết lại chưa được xây đắp với đủ chiều sâu. Điều này khiến cho các xung đột nội tâm của nhân vật trong phim chưa tạo được dấu ấn sâu sắc.

Việc quá chú tâm vào mối quan hệ giữa Cole và Kelly cũng dần khiến những vấn đề xoay quanh cuộc chạy đua lên vũ trụ trở nên mơ hồ. Chưa kể, sự pha trộn giữa nhiều thể loại dẫn đến lộ trình xây dựng cảm xúc của phim thiếu tính nhất quán.

Do Apple đồng sản xuất với ngân sách hàng trăm triệu USD, hành trình của Fly me to the moon lại khá trầy trật ở phòng vé. Phim tới nay mới thu về chưa đầy 40 triệu USD . Trên trang Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận điểm số 65% từ các chuyên gia trong khi đánh giá từ khán giả lại khá cao, lên tới 90%.