Lý do 'Conan' thống trị phòng vé Việt

Genre: Hoạt hình, Trinh thám

Director: Chika Nagaoka

Cast: Rikiya Koyama, Minami Takayama, Kenjirô Tsuda, Wakana Yamazaki...

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Đến hẹn lại lên, thương hiệu hoạt hình Conan tái xuất rạp Việt dịp cuối hè với phần phim thứ 27. Tác phẩm có tựa đề Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô, gây chú ý khi quy tụ dàn nhân vật nổi tiếng nhất series, gồm những cái tên như Kaito Kid, Hattori Heiji, Kazuha hay Okita…

Trước khi đặt chân đến Việt Nam, Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô từng càn quét phòng vé Nhật Bản, trở thành tác phẩm thành công nhất thương hiệu xét trên góc độ doanh thu. Điều này càng khiến người xem mong chờ đứa con tinh thần của Chika Nagaoka có yếu tố gì thu hút, đặc biệt hơn so với những dự án trước đó.

Vụ án trong phần phim thứ 27 liên quan đến một thanh kiếm cổ, mục tiêu mới của siêu trộm lừng danh Kaito Kid.

Chuyện phim lấy bối cảnh chủ yếu tại Hokkaido, nơi Conan cùng Heiji tới tham gia một giải vô địch kiếm đạo. Tại đây, cả hai đụng độ Kid khi hắn đang nhắm tới thanh kiếm cất giấu trong nhà kho của một gia đình tài phiệt.

Cùng lúc đó, thi thể một tay buôn vũ khí được phát hiện với vết chém hình chữ thập. Trùng hợp thay, kho báu mà gã truy lùng dường như có liên quan mật thiết đến thanh kiếm cổ mà Kid đang nhắm tới. Đó cũng là lúc "thương gia tử thần", một người đàn ông gốc Nhật điều hành hoạt động buôn vũ khí lậu tại châu Á lộ diện.

Sau khoảng thời gian vắng bóng trong các phần phim Conan, chàng thám tử trung học miền Tây Hattori Heiji chính thức trở lại cùng cô bạn Kazuha. Bên cạnh đó, “siêu trộm 1412” lừng danh cũng góp mặt, khiến số lượng tuyến nhân vật trong Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô tăng đột biến so với nhiều phần phim tiền nhiệm.

Ngoài bộ ba Conan, Hattori Heiji và Kaito Kid đóng vai trò trung tâm mạch truyện trinh thám, Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô còn mang đến những cái tên được yêu thích như Momiji Ooka, Soshi Okita, thanh tra Ginzo Nakamori và cả tiến sĩ Agasa cùng đội thám tử nhí.

Sở hữu cốt truyện phức tạp với tuyến nhân vật, sự kiện khá đồ sộ, phần phim Conan thứ 27 ít nhiều cho thấy sự cố gắng của biên kịch trong việc mang bản sắc trinh thám trở lại. Trước đó, một số phần phim tiền truyện bị phản ứng vì sa đà vào hành động, cháy nổ trong khi yếu tố trinh thám hời hợt, kém nổi bật.

Hành trình giải mã những bí ẩn xoay quanh thanh kiếm cổ trong Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô nhìn chung phức tạp, lắt léo, với nhiều chi tiết hóc búa, đòi hỏi màn hợp sức từ Conan và Hattori. Đây cũng là điểm thu hút nhất phim, lôi kéo người xem vào hành trình vén màn các câu đố của bộ đôi thám tử trung học.

Song, quá trình điều tra án mạng - một trong những sự kiện trung tâm của phim, thực tế lại chưa hấp dẫn, kịch tính như mong đợi. Từ động cơ, cách thức gây án của hung thủ cho tới việc truy tìm manh mối, khoanh vùng nghi phạm của phía thám tử và cảnh sát đều tẻ nhạt. Thậm chí chỉ qua phân nửa thời lượng, người xem đã dễ dàng đoán được không ít bí mật được bày biện kém hấp dẫn trong Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô.

Điều này phần nào làm phung phí tiềm năng của tác phẩm khi quy tụ bộ ba nhân vật “đông fan” bậc nhất thương hiệu. Thay vì khiến người xem phấn khích với những màn suy luận, phá án gay cấn, thứ thực chất khiến họ quan tâm lại là màn chạm trán giữa siêu trộm và hai anh chàng thám tử.

Ở nửa sau bộ phim, các cảnh hành động, rượt đuổi tiếp tục bị lạm dụng. Trên khía cạnh khách quan, chúng thúc đẩy sự căng thẳng, kịch tính của câu chuyện. Song, nhiều cảnh tượng quá vô lý, phi thực tế, đơn cử như chiến đấu trên cánh của trực thăng đang bay khiến người xem bật cười vì sự ngớ ngẩn.

Bù lại cho yếu tố phá án hời hợt, câu chuyện hài hước xoay quanh cặp đôi Hattori - Kazuha mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị cho Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô. Loveline trong phần phim thứ 27 hoàn toàn tập trung cho cặp đôi này, cùng câu chuyện “chừng nào Heiji mới tỏ tình thành công?”. Hình ảnh cậu thám tử thông minh nhưng “số nhọ” trong việc bày tỏ tình yêu khiến người xem thích thú.

Nội dung chưa thực sự ấn tượng, nhưng nhờ màn hội ngộ của bộ ba Kid, Conan cùng Hattori, không ngạc nhiên khi Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô thu hút lượng khán giả khổng lồ ra rạp, đặc biệt là các fan của thương hiệu hoạt hình trinh thám này.

Tại quê nhà Nhật Bản, đứa con tinh thần của đạo diễn Chika Nagaoka càn quét phòng vé và liên tục xô đổ các cột mốc kỷ lục. Trụ rạp trong hơn 2 tháng, Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô trở thành phim có doanh thu cao nhất năm tại xứ sở mặt trời mọc.

Tính đến hiện tại, tác phẩm đã chạm mốc doanh thu 15,3 tỷ yên (khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng ), lọt top 20 phim ăn khách nhất thế giới năm 2024. Không những vậy, phim còn giúp thiết lập kỉ lục cho series Conan, khi đưa thương hiệu này vượt mốc 100 triệu vé bán ra nhanh nhất lịch sử điện ảnh Nhật Bản, vượt qua hai franchise đình đám khác là Doraemon và Godzilla.

Cơn sốt Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô quét qua phòng vé nhiều quốc gia châu Á khác trước khi đổ bộ Việt Nam vào đầu tháng 8. Trình làng cùng thời điểm với bom tấn Hollywood Deadpool & Wolverine, bộ phim hoạt hình Nhật Bản thậm chí có doanh thu chào sân nhỉnh hơn đối thủ, vượt lên ngoạn mục để chiếm ngôi vương phòng vé.

Tính đến sáng 8/4, bộ phim do Chika Nagaoka đạo diễn đã thu về hơn 60 tỷ đồng tại thị trường Việt. Phim có số suất chiếu mỗi ngày áp đảo các đối thủ, dự kiến cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng trước cả Deadpool & Wolverine.

