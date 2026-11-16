Go Kyung Pyo trả giá đắt

Ngôi sao "Bỗng dưng trúng số" lên tiếng xin lỗi và tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật sau khi gây tai nạn. Các nhà đài đang tiến hành cắt sóng nam diễn viên.

Theo tờ Sports Chosun, Go Kyung Pyo vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp khi gây ra vụ tai nạn vào rạng sáng 14/11 tại khu Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul. Sau khi vụ việc được công khai, công ty quản lý CLN Company thay mặt nam diễn viên gửi lời xin lỗi. Phía công ty khẳng định sẽ chấp nhận hình thức xử lý được đưa ra, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bao gồm việc khắc phục thiệt hại cho những người liên quan.

Go Kyung Pyo sau đó cũng trực tiếp đăng thư xin lỗi hôm 15/11. Nam diễn viên thừa nhận bản thân đã làm trái với những lời từng nói trên sóng truyền hình khi khuyên mọi người không lái xe sau khi uống rượu.

Go Kyung Pyo bị nhiều nhà đài cắt sóng sau vụ việc gây tai nạn trong trạng thái say rượu. Ảnh: Dispatch.

Anh gửi lời xin lỗi những người đang làm việc vào thời điểm rạng sáng và có thể gặp nguy hiểm vì hành động của mình. Nam diễn viên cũng bày tỏ sự áy náy với các nhà sản xuất, đồng nghiệp đã tin tưởng và hợp tác cùng anh trong các dự án nghệ thuật.

Song song đó, Go Kyung Pyo tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật đã lên lịch. Theo nguồn tin, vụ việc khiến các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch phát sóng. Những chương trình có Go Kyung Pyo tham gia như Hangout with Yoo của MBC, Sixth Sense: B-side của tvN và Amazing Saturday đều sẽ cắt giảm đến mức tối thiểu thời lượng xuất hiện của nam diễn viên.

Với Great Escape: Urban Horror của TVING, tác phẩm đã hoàn tất ghi hình và chuẩn bị phát hành, ê-kíp cũng sẽ điều chỉnh những phân đoạn có mặt anh. Video quảng bá mùa thứ hai của Bogum's Magical trên tvN, dự kiến lên sóng ngày 29/11, đã bị gỡ bỏ. Ngoài ra, buổi fan meeting của tài tử dự kiến diễn ra ngày 21/11 cũng đã bị hủy.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/11, Go Kyung Pyo lái xe tại quận Mapo, Seoul và đâm vào một xe vệ sinh môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên ở mức 0,15%.

Vụ việc của Go Kyung Pyo gây chú ý đặc biệt vì trước đây anh từng tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông. Năm 2023, nam diễn viên xuất hiện trong video quảng bá của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Hàn Quốc, trực tiếp kêu gọi người dân không lái xe sau khi uống rượu bia và không chạy quá tốc độ. Theo truyền thông Hàn Quốc, sự đối nghịch giữa thông điệp từng truyền tải với hành vi ngoài đời khiến làn sóng chỉ trích nhắm vào nam diễn viên càng gia tăng.