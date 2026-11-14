Go Kyung Pyo lái xe gây tai nạn

Nam diễn viên Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông khi lái xe trong tình trạng say rượu. Anh đã thừa nhận sai phạm và gửi lời xin lỗi thông qua công ty quản lý.

Ngày 14/11, Yonhap News đưa tin Sở Cảnh sát Mapo, Seoul đang điều tra nam diễn viên Go Kyung Pyo với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ do lái xe khi say rượu.

Theo cảnh sát, khoảng 3h30 cùng ngày, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul và đâm vào một xe vệ sinh môi trường. Thời điểm xảy ra tai nạn, nam diễn viên không chở theo hành khách.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Go Kyung Pyo vượt ngưỡng 0,08%, mức bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định tại Hàn Quốc. Cảnh sát có mặt tại hiện trường, tiến hành đo nồng độ cồn trước khi cho nam diễn viên trở về nhà. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn.

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, công ty quản lý CL& Company đã phát thông cáo chính thức, xác nhận vụ việc và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng.

Nam diễn viên Go Kyung Pyo bị điều tra sau vụ tai nạn giao thông tại Seoul. Ảnh: Yonhap News.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn lái xe khi say rượu của Go Kyung Pyo. Đồng thời, chúng tôi cũng chân thành xin lỗi tất cả những người đã tin tưởng, ủng hộ nam diễn viên vì khiến mọi người thất vọng và lo lắng", đại diện công ty cho biết.

Phía công ty cho biết Go Kyung Pyo đã hoàn tất buổi làm việc với cảnh sát và trở về nhà. Nam diễn viên thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời bày tỏ sự hối hận về những gì đã xảy ra.

"Go Kyung Pyo sẽ nghiêm túc chấp nhận mọi hình thức xử lý được đưa ra trong thời gian tới, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, bao gồm việc khắc phục thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng", thông cáo nêu.

CL& Company cũng khẳng định xem xét vụ việc với thái độ nghiêm túc và sẽ tăng cường công tác quản lý nghệ sĩ nhằm tránh tái diễn những sự việc tương tự.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, ra mắt làng giải trí năm 2010 qua bộ phim truyền hình Jungle Fish 2. Anh được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai Sung Sun Woo trong Reply 1988 (2015), sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Jealousy Incarnate, Chicago Typewriter và Love in Contract.

Thời gian gần đây, nam diễn viên tham gia chương trình giải trí Sixth Sense: B Side của tvN. Ngoài ra, anh còn có các chương trình chuẩn bị lên sóng như Bogum Magical 2 của tvN và The Great Escape: Urban Ghost Stories trên nền tảng TVING. Hiện chưa có thông báo về việc vụ tai nạn ảnh hưởng đến lịch phát sóng của những chương trình này.