Go Hyun Jung được khen quá trẻ trung ở tuổi 54

Go Hyun Jung khiến nhiều người ngưỡng mộ với gương mặt trẻ trung, không lạm dụng phấn son. Nữ diễn viên còn truyền tải năng lượng tích cực tới người hâm mộ.

Theo News1, Go Hyun Jung thu hút sự chú ý với diện mạo trẻ trung qua loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân. Các bức ảnh chủ yếu ghi lại khoảnh khắc Go Hyun Jung đang làm việc. Điểm nhấn nằm là lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến nhiều người khó tin nữ diễn viên đã ngoài 50 tuổi. Trong phần chú thích, cô viết: "Tôi đã có một tuần tuyệt vời. Cảm ơn nhé".

Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như tinh thần tích cực mà Go Hyun Jung gửi gắm: "Tôi thích những khoảnh khắc mà cô ấy chia sẻ", "Hãy tận hưởng cuối tuần của bạn", "Tôi có một ngày cuối tuần vui vẻ nhờ năng lượng của bạn".

Thực tế, Go Hyun Jung chủ yếu giao lưu với người hâm mộ thông qua kênh YouTube cá nhân. Hồi tháng 1/2025, cô không thể góp mặt tại sự kiện của đoàn phim Namib do biến cố sức khỏe.

Go Hyun Jung được nhiều khán giả khen ngợi với gương mặt trẻ trung. Ảnh: @atti.present.

Theo Nate, Go Hyun Jung trải qua ca phẫu thuật vì bệnh tật. Tuy nhiên, cô không chia sẻ cụ thể bản thân gặp vấn đề gì về sức khỏe mà chỉ cập nhật tình hình với người hâm mộ. Trong đó, một tấm hình khiến nhiều người lo ngại khi nữ diễn viên nằm trên giường bệnh, phải đeo ống thở.

"Tôi rất đau đớn. Hiện tại, tôi đã tỉnh táo lại sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Tôi sẽ cẩn thận và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Cảm ơn mọi người", Go Hyun Jung viết.

Cuối năm 2024, trong chương trình You Quiz on the Block, Go Hyun Jung trải lòng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Chung Yong Jin, chủ tịch Tập đoàn Shinsegae và mối quan hệ với các con. "Nhiều người tò mò không biết tôi có sống cùng con hay không, nhưng đó là một hy vọng xa vời. Tôi chưa từng sống cùng chúng và tôi không biết rằng việc xa cách lại buồn đến thế. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ về điều đó", cô nói.

Sau khi nhận danh hiệu Á hậu Hàn Quốc năm 1989, Go Hyun Jung trở thành cái tên quen thuộc qua bộ phim truyền hình Sandglass, Nữ hoàng Seon Deok hay Mask Girl. Năm 1995, Go Hyun Jung về chung một nhà với Chung Yong Jin, cháu ngoại của Chủ tịch tập đoàn Samsung. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi có một con trai và một con gái. Năm 2003, hai người ký đơn ly hôn.