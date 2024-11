Go Hyun Jung bật khóc nức nở trên truyền hình

Go Hyun Jung gây bất ngờ khi xuất hiện trên chương trình truyền hình sau 15 năm. Nữ diễn viên có nhiều chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ.

Theo Korean Times, Go Hyun Jung tái ngộ khán giả trong chương trình You Quiz on the Block, phát sóng mới đây. Sau 15 năm vắng bóng, Á hậu Hàn Quốc 1989 xúc động khi nhắc đến chồng cũ Chung Yong Jin, chủ tịch Tập đoàn Shinsegae và mối quan hệ với các con hậu ly hôn.

"Nhiều người tò mò không biết tôi có sống cùng con hay không, nhưng đó là một hy vọng xa vời. Tôi chưa từng sống cùng chúng và tôi không biết rằng việc xa cách lại buồn đến thế. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ về điều đó", cô nói.

Ngay sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Naver khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng cũ Chung Yong Jin.

Go Hyun Jung bật khóc khi nhắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ. Ảnh: tvN.

Chia sẻ thêm về thời kỳ đỉnh cao cùng bộ phim Sandglass, cô tiếc nuối: "Tôi đã quá tập trung vào việc hẹn hò khi đó đến nỗi cho rằng việc quay phim cản trở mình. Sự nổi tiếng mà tôi có được từ bộ phim là quý giá, song tôi đã không coi trọng điều đó và không cảm nhận được tầm quan trọng".

Nghe Go Hyun Jung trải lòng, người hâm mộ Hàn Quốc bất ngờ bởi cuộc hôn nhân vốn là nỗi ác mộng, nữ diễn viên bị ép ly hôn, tước quyền nuôi con, ảnh hưởng sự nghiệp, cô vẫn nói tốt về chồng cũ.

Sau khi nhận danh hiệu Á hậu Hàn Quốc năm 1989, Go Hyun Jung trở thành cái tên quen thuộc qua bộ phim truyền hình Sandglass, Nữ hoàng Seon Deok hay Mask Girl. Năm 1995, Go Hyun Jung rời khỏi showbiz và kết hôn với doanh nhân Chung Yong Jin, cháu ngoại của Chủ tịch tập đoàn Samsung.

Sau 8 năm chung sống, cặp đôi có một con trai và một con gái, song họ đã ly hôn vào năm 2003. Năm 2005, Go Hyun Jung trở lại diễn xuất với bộ phim truyền hình A Spring Day và tiếp tục sự nghiệp kể từ đó.