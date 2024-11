Seo In Young xác nhận ly hôn sau hơn một năm tổ chức lễ cưới. Từ cuối năm 2023, cô đã xóa bỏ các bài viết liên quan đến chuyện tình cảm.

Ngày 27/11, tờ Mydaily đưa tin nữ ca sĩ Seo In Young xác nhận ly hôn chồng doanh nhân. Công ty quản lý của Seo In Young thông báo: "Seo In Young đang làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả chính thức".

Seo In Young kết hôn với một doanh nhân vào tháng 2/2023, nhưng đến tháng 9 cùng năm, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ bất ngờ xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới. Hành động đó đã làm dấy lên tin đồn cô ly hôn.

Seo In Young ly hôn sau khoảng 1 năm tổ chức lễ cưới. Ảnh: Star Daily News.

Đầu năm 2023, khi xác nhận kết hôn, nữ ca sĩ tâm sự về chồng: "Gặp được một người tốt, quan tâm và yêu thương nhau đến hiện tại, tôi luôn cố gắng. Tôi biết ơn những người đã luôn ủng hộ mình. Tôi nhất định sống hạnh phúc".

Seo In Young sinh năm 1984, ra mắt thị trường âm nhạc với tư cách thành viên của nhóm Jewerly. Thời mới ra mắt, cô cũng nổi tiếng thông qua chương trình kết hôn giả We Got Married. Tới năm 2009, Seo In Young xác nhận rời nhóm để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp solo. Cô có nhiều ca khúc được công chúng Hàn Quốc yêu thích, chẳng hạn Thinking of You, Close Your Eyes, Lie, Let's Just Say We Loved…

Seo In Young dự kiến trở lại vào tháng 1/2025 sau khoảng 4 năm 3 tháng vắng bóng với ca khúc mới do nhạc sĩ Yoon Il Sang sáng tác.