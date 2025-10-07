Giữa làn sóng Sinh Lời Tự Động, đâu là sản phẩm tối ưu?

Người dùng đang đứng trước hàng loạt lựa chọn Sinh Lời Tự Động từ các ngân hàng. Nhưng theo các chuyên gia, lãi suất không phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc.

"Xu thế của tín dụng trong tương lai là sinh lời tự động. Chỉ trong vài năm tới, người dân sẽ chỉ cần để tiền trong ví, và ví đó tự sinh lời. Xu thế này đang tạo ra hiệu ứng cực kỳ mạnh, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, đưa thị trường tài chính Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu", TS Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế, tài chính và ngân hàng từng nhận định.

Thực tế đúng như ông dự đoán. Chỉ sau hơn một năm Techcombank ra mắt sản phẩm Sinh Lời Tự Động, khái niệm mới này đã dần trở thành tính năng quen thuộc với người dùng ngân hàng tại Việt Nam, cho phép khách hàng hưởng lãi suất tối ưu trên số dư nhàn rỗi.

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng Sinh Lời Tự Động là xu thế đưa thị trường tài chính Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế.

Với sản phẩm này, Techcombank không chỉ tiên phong kiến tạo các giải pháp nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn cải thiện hiệu quả vận hành và thanh khoản ngành ngân hàng.

Việc đi đầu giúp ngân hàng này sở hữu lợi thế dẫn dắt thị trường từ sớm, qua đó có thời gian nghiên cứu, bảo đảm tính năng sản phẩm hoàn thiện, lợi suất tối ưu không ngăn không ngưỡng, an toàn, linh hoạt. Tuy nhiên, giữa hàng loạt lựa chọn hiện nay, điều gì có thể khiến một sản phẩm vượt trội hơn phần còn lại?

Các yếu tố tiên quyết

Trên thực tế, mỗi ngân hàng, tổ chức tài chính có cách triển khai sản phẩm khác nhau, với cơ chế hoạt động đa dạng tùy vào thế mạnh riêng của mình.

Một số sản phẩm yêu cầu ngưỡng số dư tối thiểu nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định, tối ưu lợi nhuận cho khách hàng có số dư lớn, nhưng lại kém tiếp cận với người dùng có số dư nhỏ. Một số khác yêu cầu thời gian nắm giữ tối thiểu để đảm bảo an toàn vốn và lợi suất cao, song điều này ảnh hưởng đến tính thanh khoản trong chi tiêu hàng ngày.

Nhiều ngân hàng quy định mức lãi suất theo thời gian để tiền trong tài khoản, không tạo ra được nhiều khác biệt so với tài khoản tiết kiệm ngắn hạn theo tuần/tháng. Trong khi đó, có sản phẩm gắn kèm điều kiện sử dụng thêm các dịch vụ như thẻ, bảo hiểm, đầu tư... để duy trì mức lãi suất vượt trội.

Dù cơ chế nào, các sản phẩm đều hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, đảm bảo an toàn vốn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, không ít sản phẩm ra đời nhằm "bắt trend" hơn là đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm - người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn.

Bên cạnh mức lãi suất, các chuyên gia khuyến nghị người dùng trước khi kích hoạt tính năng Sinh Lời Tự Động tại bất kỳ ngân hàng nào cần lưu ý những yếu tố như uy tín thương hiệu và nền tảng công nghệ của sản phẩm, tính an toàn, linh hoạt và sự minh bạch về cơ chế, cách thức quản lý số dư/lợi nhuận.

Trong đó, uy tín thương hiệu và nền tảng công nghệ là yếu tố tiên quyết, bởi toàn bộ cơ chế sinh lời đều vận hành trên hệ thống phân bổ tự động và quản lý số hóa.

TS Lê Xuân Nghĩa từng nhấn mạnh: "Các sản phẩm Sinh Lời Tự Động có chỗ dựa quan trọng là một nền tảng công nghệ, vì muốn phát triển trở thành một dòng tiền gửi lớn, ngân hàng phải có cơ sở dữ liệu mạnh và ứng dụng công nghệ AI để phân tích, lựa chọn khách hàng, tạo ra một hệ sinh thái tối ưu".

Techcombank Sinh Lời Tự Động hiện là một trong các sản phẩm trả lợi nhuận tối ưu nhất cho tài khoản thanh toán của khách hàng, mức lãi suất lên đến 4,4%/năm.

Thứ hai là tính linh hoạt, nghĩa là khả năng thanh toán 24/7, không chia ngăn, rào ngưỡng. Vì bản chất là sản phẩm trả lợi nhuận cho số dư trong tài khoản thanh toán nên lý tưởng là sản phẩm không yêu cầu số dư tối thiểu, không giới hạn ngưỡng hay thời gian nắm giữ - cho phép khách hàng rút hoặc chi tiêu bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến lãi đã tích lũy. Nếu thiếu đi tính linh hoạt, người dùng có thể ưu tiên các sản phẩm tiết kiệm truyền thống với lợi suất cao hơn.

Thứ ba, trước khi kích hoạt, người dùng phải dễ dàng tiếp cận được thông tin về cơ chế hoạt động, thời điểm chi trả lợi nhuận, khả năng kiểm tra số dư và lãi thực nhận - lý tưởng nhất là qua ngân hàng số. Các ngân hàng uy tín thường công khai rõ ràng cách sử dụng dòng tiền, đối tác đầu tư (nếu có) và tuân thủ chặt chẽ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chẳng hạn, ngay trên website, Techcombank đã công khai cách thức hoạt động của của sản phẩm: "Sau khi kích hoạt Sinh Lời Tự Động, hệ thống sẽ tự động phân bổ tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán của khách hàng vào các sản phẩm sinh lời an toàn như Tiền gửi không kỳ hạn, Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc, Tài sản sinh lời khác..." và "Lợi nhuận từ Sinh lời tự động được tích lũy mỗi ngày và được Techcombank trả định kỳ vào tài khoản vào tháng kế tiếp".

Thách thức và lợi thế của "người tiên phong"

Việc tiên phong tạo ra sản phẩm mới mang lại nhiều lợi ích cho các bên đã đặt Techcombank vào vị thế bị cạnh tranh quyết liệt bởi các sản phẩm ra đời sau.

Tuy nhiên, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank nhấn mạnh: "Cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để Sinh Lời Tự Động thực sự hoạt động. Đây chính là điểm khác biệt không thể thay thế của chúng tôi".

Sự tự tin của ngân hàng này cũng hoàn toàn có cơ sở. Nền tảng công nghệ của Techcombank Sinh Lời Tự Động đã vượt qua bài kiểm chứng theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, minh chứng là 3 giải thưởng danh giá tại IBA Stevie Awards 2025, gồm giải Vàng cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng làm trọng tâm, hai giải Đồng cho Ứng dụng AI xuất sắc và Dịch vụ tài chính xuất sắc.

Stevie Awards được ví như "Oscar của giới kinh doanh quốc tế", là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho doanh nghiệp toàn cầu. Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt và khẳng định ngành tài chính Việt Nam đã bắt kịp thế giới trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ, trong đó có AI, mà còn khẳng định cam kết của Techcombank trong việc tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Techcombank Sinh Lời Tự Động sẽ sớm được nâng cấp tính năng với lớp bảo vệ vượt trội hơn.

Nhờ đi đầu, Techcombank đã tích lũy được phản hồi từ hàng triệu khách hàng, nâng cấp các phiên bản mới, tạo khác biệt nhờ tính thanh khoản với khả năng vừa chi tiêu vừa sinh lời, tối ưu hóa lợi nhuận cho toàn bộ số dư mà không chia ngăn hay ngưỡng, giúp cho tiền của khách hàng dù một đồng cũng sinh lời và một ngày cũng sinh lời.

Cùng với lợi ích cao hơn 88 lần so tài khoản thông thường, Techcombank Sinh Lời Tự Động còn cho phép khách hàng rút tiền bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến lãi suất đã tích lũy, lợi nhuận được theo dõi dễ dàng minh bạch trên ứng dụng ngân hàng số.

Với nhiều khách hàng của Techcombank, Sinh Lời Tự Động chính là tài khoản thế hệ mới, thay thế hoàn toàn hình thức trước đây và trở thành ngân hàng giao dịch chính được ưa chuộng.

Từ lợi thế về công nghệ và là "người tiên phong" dẫn dắt xu hướng Sinh Lời Tự Động, Techcombank không ngừng tiến tới phiên bản vượt trội hơn.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết ngân hàng đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp để gia tăng các giá trị và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, Techcombank Sinh Lời Tự Động sẽ được bổ sung thêm các lớp bảo vệ nhằm nâng cao độ an toàn của tài khoản, giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Tối ưu hóa lợi ích ngay tại điểm chạm thường xuyên nhất giữa ngân hàng và người dùng, Sinh Lời Tự Động không chỉ thay đổi cách người dùng quản lý tài chính cá nhân, còn mở ra một kênh huy động vốn hiệu quả, giúp dòng tiền nhàn rỗi được kích hoạt, tái hòa nhập vào hệ thống tài chính để hỗ trợ tín dụng, sản xuất và tiêu dùng.

Vì vây, sản phẩm này được xem như bước đột phá định hình chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng hiện đại.