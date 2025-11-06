Giữa khủng hoảng niềm tin, tử tế là lựa chọn can đảm nhất

Có bao giờ bạn mở mạng xã hội, lướt qua hàng loạt tin tức tiêu cực rồi tự hỏi: “Vì sao con người lại có thể trở nên cay nghiệt đến vậy?”

Hôm qua là vụ gian lận thi cử, hôm nay là scandal của một người nổi tiếng, ngày mai lại là một câu chuyện đau lòng vì sự vô cảm. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tin xấu lan nhanh hơn lòng tốt, và sự tử tế dường như đang bị đẩy lùi về phía sau.

Thế nhưng, trong chính những ngày như vậy, cuốn sách Sức mạnh của sự tử tế của Jack Canfield và Mark Victor Hansen - hai tác giả nổi tiếng của bộ sách Chicken Soup for the Soul lại nhắc ta về một điều giản dị: Đôi khi, chỉ cần một hành động tử tế nhỏ bé cũng đủ khiến người khác tin rằng thế giới này vẫn còn chỗ cho điều tốt đẹp.

Khi tử tế không còn là điều hiển nhiên

Trong Sức mạnh của sự tử tế, tác giả không giảng giải đạo lý, mà họ chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về lòng nhân ái như: nhường ghế cho một phụ nữ có thai trên xe lửa, giúp một cụ già mang hành lý lên xe, một cái vẫy tay, một nụ cười với người lạ cùng tạo ra sự thay đổi tích cực cho ai đó,… Những hành động tưởng chừng như tầm thường ấy lại có khả năng chạm sâu vào trái tim người đọc.

Sách Sức mạnh của sự tử tế.

Điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt là cách nó nhìn thẳng vào mặt trái của lòng tốt. Trong một thời đại mà ai cũng cảnh giác vì sợ bị tổn thương, đôi khi sống tử tế lại đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro: bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, thậm chí bị xem là “ngây thơ”. Nhưng chính khi ấy, ta mới thấy lòng tốt chính là một lựa chọn can đảm của những người không để sự hoài nghi của thế giới làm họ đánh mất niềm tin vào con người.

Những điều nhỏ bé khiến ta sống tử tế, nhân văn

Trong công việc, tình yêu hay ngay cả những dòng bình luận trên mạng, tử tế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Giữa một xã hội nơi ai cũng cố gắng nói lớn hơn để được lắng nghe, mạnh hơn để không bị xem thường, thì lòng tốt đôi khi bị gán nhãn là yếu đuối.

Lòng tốt chỉ bắt đầu từ một ánh nhìn cảm thông, một tin nhắn hỏi han, hay một lời xin lỗi đúng lúc. Nhưng chính những điều nhỏ bé đó lại có khả năng lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: Freepick

Nhưng Sức mạnh của sự tử tế chỉ ra điều ngược lại: hóa ra, bình thản giữa ồn ào mới là biểu hiện của bản lĩnh thật sự. Bởi để bình tĩnh trước sự công kích, để không đáp trả bằng tổn thương, ta cần nhiều dũng cảm hơn là tức giận. Và đôi khi, chính sự tử tế ấy lại trở thành tấm gương phản chiếu nhân cách, là thứ giúp ta đứng vững khi thế giới xung quanh chỉ toàn ồn ào và tranh giành.

Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ nhận ra: lòng tốt thật ra không phải điều gì to tát. Nó chỉ bắt đầu từ một ánh nhìn cảm thông, một tin nhắn hỏi han, hay một lời xin lỗi đúng lúc. Nhưng chính những điều nhỏ bé đó lại có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhõm và nhân văn hơn.

Giữa những ngày mà tin tức khiến ta mệt mỏi, cuốn sách này giống một hơi thở ấm áp. Nó không bắt bạn phải thay đổi thế giới, chỉ nhắc rằng mỗi chúng ta đều có thể làm điều tử tế, và khi đủ nhiều người cùng làm, thế giới tự khắc tốt hơn.