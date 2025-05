Giữa cơn khát đột biến, Công Phượng là làn gió lạ cho HLV Kim

Trong bối cảnh Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào chấn thương, Tiến Linh phong độ không ổn định, thì Công Phượng lại đang có phong độ tốt ở giải hạng Nhất với 7 bàn thắng sau 18 vòng đấu. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Kim Sang-sik điền tên anh vào danh sách tuyển Việt Nam ở lần hội quân này.

Nhưng trong sơ đồ chiến thuật thiên về tốc độ, pressing và thể lực của HLV người Hàn Quốc, đâu là chỗ đứng dành cho một tiền đạo kỹ thuật như Phượng?

Từ khi “trình làng” năm 2014 trong màu áo U19 Việt Nam, chân sút người Nghệ An gắn liền với những tranh cãi, người yêu, kẻ hoài nghi. Nhưng ở tuổi 30, Công Phượng vẫn giữ được điều quan trọng nhất của một tiền đạo niềm đam mê và bản năng ghi bàn.

Anh đang thể hiện phong độ cao tại Bình Phước, không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn di chuyển linh hoạt, liên kết tốt cùng các vệ tinh xung quanh. Đó là những yếu tố mà tuyển Việt Nam đang rất cần, nhất là trong bối cảnh hàng công khan hiếm nhân tố đột biến.

HLV Kim Sang-sik thể hiện rõ triết lý pressing tầm cao, chơi trực diện và yêu cầu các cầu thủ di chuyển không bóng nhiều. Đây là lối đá từng giúp ông thành công tại Hàn Quốc. Trong sơ đồ ấy, vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo lệch phải có thể bùng nổ bằng một pha rê dắt hoặc dứt điểm từ xa là điểm đến phù hợp cho Công Phượng. Tại AFF Cup 2018, dù không thường xuyên góp mặt trong đội hình chúng, cựu sao HAGL từng chơi xuất sắc ở vai trò tiền vệ công và biết cách tạo ra khác biệt bằng kỹ năng cá nhân.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với Công Phượng lần này không nằm ở sự kỳ vọng hay dư luận, mà HLV Kim Sang-sik có “cho đất” để anh “diễn” hay không. Ở tuyến giữa tấn công, những cái tên như Quang Hải, Hoàng Đức là những nhân tố thường xuyên được triệu tập. Quang Hải sở hữu kinh nghiệm dày dặn và có khả năng tung ra các đường chuyền quyết định. Hoàng Đức là “bộ não” tổ chức lối chơi.

Bên cạnh đó, Hai Long hay Văn Khang những tài năng trẻ giàu tiềm năng, đang ngày một trưởng thành với sự linh hoạt và khả năng điều tiết nhịp độ, giữ nhịp trận đấu.

Đối với các tiền đạo, Tiến Linh tuy phong độ hiện tại không ổn định vẫn là mũi nhọn với khả năng chọn vị trí và dứt điểm. Tuấn Hải năng nổ, chịu khó pressing và phù hợp với các sơ đồ 1 trung phong hoặc 2 tiền đạo.

Để có “đất dụng võ”, Công Phượng phải thuyết phục được HLV Kim Sang-sik rằng mình mang lại một màu sắc khác biệt so với phần còn lại. Đó là khả năng đi bóng qua người, tạo đột biến trong không gian hẹp và bản năng xử lý giàu cảm hứng, thứ đang thiếu vắng trong lối chơi hiện tại của tuyển Việt Nam.

“Nếu có cơ hội được ra sân, tôi sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có, cống hiến hết mình vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo đội tuyển Quốc gia”, Công Phượng chia sẻ trên trang chủ của Bình Phước.

Điều may mắn là Công Phượng có lợi thế không nhỏ về tâm lý. Việc được trao cơ hội trở lại ở thời điểm bản thân đang “cháy” trong màu áo Bình Phước là bước đệm tuyệt vời để anh thể hiện mình. Phượng giờ đây không còn chịu áp lực của cái mác “Messi Việt Nam” như trước, mà đơn giản là một tiền đạo đang đi tìm lại chính mình, tận hiến vì đội tuyển.

Công Phượng sẽ được dùng như thế nào? Có thể, anh sẽ không đá chính ngay lập tức, nhưng là một “quân bài tẩy” từ băng ghế dự bị, người có thể tạo ra đột biến khi thế trận bế tắc. Cũng không loại trừ khả năng HLV Kim thử nghiệm Công Phượng đá tiền đạo ảo trong sơ đồ không có trung phong cắm thuần túy, như cách nhiều đội bóng hiện đại đang áp dụng để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Vấn đề còn lại là Công Phượng có đủ thể lực để đáp ứng yêu cầu của HLV Kim hay không. Việc đang chơi ở hạng Nhất khiến anh chưa được kiểm chứng nhiều trước những hàng thủ đẳng cấp cao. Nhưng xét cho cùng, một Công Phượng khỏe mạnh, tự tin và được dùng đúng cách vẫn là tài sản quý giá với tuyển Việt Nam nhất là trong giai đoạn chuyển giao đầy thử thách.

